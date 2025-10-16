Ambalajcılar 22-25 Ekim’de İstanbul’da buluşacak

22-25 Ekim tarihleri arasında bu yıl 30'uncusu düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na büyük ilgi bekleniyor. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir yıllık ziyaretçi sayısı itibariyle dünyanın en büyük fuarı olduklarını ve bu yıl da 130 ülkeden 80 bin katılımcı beklediklerini söyledi.

Dünyanın en büyük ambalaj fuarı olan Interpack'ın 3 yılda bir 200 bin kişiye ev sahipliği yaptığını belirten Zeki Sarıbekir, "Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı ise her yıl ortalama 80 bin kişiyi ağırlıyor. Dolayısıyla dünyadaki en büyük ambalaj fuarı haline geldiğimizi söyleyebiliriz. Dünyanın hemen her ülkesinden katılımcılar ve alım heyetleri geliyor. Bu organizasyon Türkiye ambalaj endüstrisinin dünyaya açılan kapısı haline geldi" dedi.



İHRACAT FAZLASI VERİYOR



Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün sürdürülebilirlik, ihracat ve dönüşüm gündemini değerlendirerek önemli mesajlar verdi. Ambalaj sanayisinin Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne dikkat çeken Zeki Sarıbekir, sektörün ihracat performansının artış eğiliminde olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk altı ayında 3,5 milyar dolarlık ihracat yapıldığını hatırlatan Zeki Sarıbekir, “Ambalaj sektörü, yılın ilk yarısında 1,4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artış sağladık. 2024 yılını 6,9 milyar dolarlık ihracatla kapatmıştık. Bu yıl daha da güçlü bir tabloya ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.





‘2026 İLE ‘BOĞA PİYASASINA’ GİRERİZ’



Yaşanan zorlu ekonomik sürece rağmen ambalaj ihracatındaki artışın çok önemli olduğunun altını çizen Zeki Sarıbekir, önümüzdeki döneme ilişkin olarak ise daha umutlu olduğunu belirtti. Zeki Sarıbekir, şu ifadeleri kullandı:



"Önümüzdeki seneden itibaren işlerin biraz daha açılacağına inanıyorum. Pandemiden sonra savaşlar dönemi başladı. Hemen kuzeyimizde Rusya ile Ukrayna savaşıyor ve bu savaş mutlaka bitecektir. Aynı şekilde aşağıda Irak bitti, Suriye bitti, Gazze'de imzalar atıldı ve Ortadoğu'da bir yeniden yapılanma süreci var. Böyle baktığımız zaman belki şu anda borsacı tabiriyle 'ayı piyasasındayız' ama ben önümüzdeki seneden itibaren, 2030'a kadar bir 'boğa rallisi' yaşayacağımıza inanıyorum. Ben 2030 için koyduğumuz 10 milyar dolar ihracat hedefine çok rahat ulaşıp geçebileceğimize inanıyorum."