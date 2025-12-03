Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 30 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı. Verilere göre, Euro Bölgesi'nde özel sektör kasım ayında son 2,5 yılın en yüksek seviyesinde büyüdü.

Ekimde 52,5 olarak belirlenen Euro Bölgesi bileşik PMI, kasımda 52,8'e ulaştı. Böylece Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 30 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi'nde ekimde 53 olan hizmet sektörü PMI da kasımda son 30 ayın en yüksek seviyesi olan 53,6'ya tırmandı.

Piyasa beklentileri, kasımda bileşik PMI'ın 52,4, hizmet PMI'nın 53,1 olması yönündeydi.​​​​​​​

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.