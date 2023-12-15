“AmCham Ödülleri” sahiplerini buldu

Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırımına katkı sağlayan şirketleri teşvik etmek üzere ilk kez 2019 yılında hayata geçirilen ve bu yıl beşinci kez düzenlenen AmCham “I AmChamPion” Ödülleri’ sahiplerini buldu.

“I AmChamPion” gala ve ödül töreni, AmCham tarafından 14 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-ABD İş Zirvesi” sonrasında gerçekleşti. Bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye-ABD İş Zirvesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti’ni 100. Yılında Geçmişten Bugüne Türkiye-ABD İlişkileri”, “Bölgesel İşbirliği Fırsatları” ve “İnovasyon Yüzyılında Türkiye-ABD İlişkileri” başlıkları üç ayrı oturumda detaylı şekilde ele alındı.

AmCham Ödülleri kapsamında düzenlenen gala ve ödül töreninde ise Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik iş birliğinin en iyi örnekleri; “Yatırım”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürülebilirlik”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık”, “İnovasyon”, “Eğitime Katkı”, “Yılın Türk şirketi”, ve “Yılın Start-up’ı” olmak üzere 8 ayrı kategori altında ödüllendirildi. Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen şirketlerin ödüllendirildiği etkinliğin katılımcıları arasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ve ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, ABD Başkonsolosu Julie Eadeh’in de aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından isimler yer aldı.

İki yüz yıllık güçlü ilişki

AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, törenin açılışında yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “İkinci kez düzenlediğimiz Türk-Amerikan İş Dünyası Zirvesi’ni, Türkiye’nin 100. Yılı teması çerçevesinde gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Türkiye ve ABD arasında geçmişi uzun yıllara dayanan güçlü ilişki de dünyadaki en önemli ve köklü stratejik ilişkiler arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki 200 yıllık geçmişi bulunan ticari ilişkiler, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Ticari verilere bakıldığında, yılın ilk 10 ilk aylık döneminde ikili ticaret hacminin 25 milyar dolar, son 12 ayda ise 30,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde hayata geçirebileceğimiz çok daha güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Bugünkü ödül programımız da bu potansiyelin göstergelerinden biri. Türkiye ekonomisine yıllık 60 milyar dolardan fazla yatırımı bulunan 130 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak, ‘Bölgesel Merkez Olma, Dijital Yatırımlar ve Sürdürülebilirlik’ alanlarına odaklanmayı bundan sonra da sürdürürken, üyemiz konumundaki ABD şirketlerinin Türkiye'de ticari faaliyetlerini geliştirmeye ve iki ülke arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak ilk günden itibaren destek verdiğimiz I AmChampion Ödül Töreni’nin bu yıl da bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duymaktayım. Yatırımdan teknoloji transferine, istihdam ve ihracattan sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projelerine birçok kategoride yarışan tüm adayları ve kazananları tebrik ederim.

Hem önemli bir paydaş olarak gördüğümüz AmCham’i hem de ülkemizde kıymetli yatırımları olan AmCham üyesi Amerikalı şirketleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarında ve yatırım projelerinde desteklemeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim.

Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmesi ve yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Türkiye-Amerika ekonomik ilişkilerinin daha da gelişmesi amacıyla her iki ülkenin kamu ve özel kurumlarıyla ortaklaşa çalışmayı sürdüreceğimizin altını çizmek isterim.” diye konuştu.

Gala Gecesinde konuşan ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, “Birlikte, Amerikan şirketleri için istikrarlı ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm şirketlere fayda sağlayan, sürekli ekonomik büyümeyi destekleyen bir iş ortamı oluşturmaya devam edebileceğimize olan inancımız tam. Bu kalıcı sonuçlara ulaşmak için sizinle yakın işbirliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

“I AmChamPion” 2023 Ödülleri Jüri Üyeleri

Zeynep Bodur Okyay, Kale Grup Başkanı ve CEO'su (Jüri Başkanı)

Burak Dağlıoğlu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı

Cenk Alper, Sabancı Holding CEO’su

Özgür Burak Akkol, Koç Holding, Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı

Burak Başarır, Anadolu Grubu, İcra Başkan Yardımcısı

Atalay Gümrah, Eczacıbaşı Holding CEO’su

Heather Byrnes, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı

Profesör Dr. Ersel Aydınlı, Fulbright Türkiye Genel Sekreteri

Hakan Güldağ, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı

Açıl Sezen, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni

“I AmChamPion” 2023 Ödülleri Kazanan Şirketler

I AmChamPion 2023 kapsamında toplam 8 kategoride ödül verildi.

Türk Şirketlerinin Ödüllendirildiği Kategoriler

Yılın Türk Şirketi Ödülü: Sabancı İklim Teknolojileri A.Ş.

Yılın Girişimcisi Ödülü: Mimiq Teknoloji

Amerikan Şirketlerinin Ödüllendirildiği Kategoriler

Türkiye'de ABD Yatırımı: The Kraft Heinz Company Türkiye

Bölgesel Merkez Ödülü: Honeywell

Sürdürülebilirlik Ödülü: Honeywell

Çeşitlilik & Kapsayıcılık Ödülü: Procter & Gamble

İnovasyon Ödülü: Cisco Systems

Eğitime Katkı Ödülü: Fikret Yüksel Vakfı

Global Türk Ödülü: Gülser Corat

Onur Ödülü: Ahmet Kırman, Şişecam, Yönetim Kurulu Başkanı

“I AmChamPion” Ödülleri Teknik Komite Üyeleri