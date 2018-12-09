Anadolu Markaları Çorum’da buluştu
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından 12 yıldır düzenlenen “Anadolu Markaları” etkinliğinin son durağı Çorum oldu. Anitta Otel’de gerçekleştirilen “Anadolu Markaları Buluşması” etkinliği, Capital ve Ekonomist dergileri Yayın Direktörü Rauf Ateş’in açılış konuşmasıyla başladı.
Türkiye’de çok önemli başarılara imza atan ancak adı pek fazla duyulmayan pek çok kent olduğunu dile getiren Ateş, “Çorum, potansiyeli yüksek ancak sesini çok fazla duyuramayan şehirlerimizden biri. Bu yüzden burada olmak bizim için ayrı bir mutluluk” dedi.
Ateş’in ardından IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Öztürk, “Dijital Trendler” başlıklı bir sunum yaparak, şirketlerin yeni dönemde dijital alanda atması gereken adımları anlattı.
“Çorum’dan Çıkan Global Girişimci” bölümünde ise Çorum’un yetiştirdiği önemli iş adamlarından Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, kentteki girişimci ruhunu ve iş dünyasında yükselirken yaşadıklarını samimi bir dille izleyicilerle paylaştı.
Etkinlikte ayrıca “Çorum’a Yön Veren Markalar” adıyla bir de panel yapıldı. Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun moderatörlüğündeki panele konuşmacı olarak Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Bilsar Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal, Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Alapala Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Görkem Alapala ve Kavukçu Grubu CEO’su Avşin Kaşıkçı katıldı.
Etkinlik kapsamında son olarak, EY Kurumsal Finansmandan Sorumlu Ortak Orçun Makal da şirketlerin kurumsal ve proje finansman sağlama yöntemlerine ilişkin bir sunum yaptı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?