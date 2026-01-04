İstanbul’da lodos alarmı: Köprüde mahsur kalan motosikletlilerin imdadına metrobüsler yetişti

ARA
İstanbul'da rüzgarda köprüde ilerlemekte zorlanan motosiklet sürücülerine metrobüsler siper oldu


İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerlemekte güçlük çeken motosiklet sürücülerine metrobüslerin siper olduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte dünden beri etkili olan şiddetli lodos, motosiklet sürücülerine de zor anlar yaşattı.

Metrobüslerin güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülere göre, bazı metrobüsler köprüden geçerken yavaşlayıp burada ilerlemekte zorluk çeken motosikletlere siper oldu. Metrobüsle birlikte ilerleyen motosikletliler rüzgarda güvenli bir şekilde köprüden geçebildi.

Motosiklet sürücüleri kornaya basarak metrobüs şoförlerine teşekkür etti.

 

 

