"Kısa sürede bir milyondan fazla üyemiz oldu"

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, Turkcell’lilerin aile boyu avantajlardan faydalandığı Turkcell Ailem kampanyasına kısa sürede 1 milyondan fazla üye katıldığını açıkladı.  

Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, şunları söyledi:

 “Müşteri memnuniyeti odağımız doğrultusunda 2025’te çok önemli uygulamalara imza attık. Kullanıcılarımızın paketlerinden artan internet, dakika ve SMS'lerin puana dönüştüğü Tumbara’dan sonra sektörümüz adına önemli yeniliklerden biri de Turkcell Ailem oldu. Turkcell Ailem kampanyamız ile aile olmanın gücünü ve değerini vurguluyoruz. Böylesi değerli bir projeyi Aile Yılı’nda başlatmaktan da memnuniyet duyuyoruz. Teknolojinin gücüyle ailelerin hayatını kolaylaştırdığımız yeni hizmetimiz çok büyük beğeni topladı. Kısa sürede 1 milyonu aşkın kişi Turkcell Ailem kampanyamızdan yararlanmaya başladı. Aile üyeleri birbirleriyle binlerce GB transferi gerçekleştirdi. Bu kampanyamızda da olduğu gibi yenilikçi çalışmalarımızla müşterilerimizin yanında olmaya ve onlar için değer üretmeye devam edeceğiz."
 

