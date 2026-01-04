Dijital darphane: Tek bir şömine videosuyla milyon dolarlık kazanç

Yaklaşık 9 yıl önce yüklenen 10 saatlik bir şömine videosu, tek bir içerikle milyon dolarlık bir servet inşa edilebileceğini kanıtladı.

Ambiyans ekonomisinin yükselişi: "Fireplace 10 Hours"

İnternet dünyasının en sıra dışı girişimcilik örneklerinden biri olarak gösterilen "Fireplace 10 hours" kanalı, stratejik sadeliğin gücünü ortaya koyuyor. Kanalda yer alan tek bir Full HD video, yalnızca yanan odunların çıtırtısını ve sabit bir şömine görüntüsünü içeriyor. Kullanıcıların ders çalışırken, uyurken veya ofis ortamında ambiyans yaratmak için tercih ettiği bu "arka plan içeriği" (ambient content), 156 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.

Sosyal medyada paylaşılan bazı ekran görüntüleri, videonun son dokuz yıl içinde 1.24 milyon dolar civarında gelir elde ettiğini iddia ediyor.

Social Blade gibi platformların tahminleri de bu rakamı destekler nitelikte. Daha temkinli hesaplamalar ise toplam kazancın 500 bin ile 800 bin dolar arasında olabileceğini söylüyor.

Gelir tahminleri dudak uçuklatıyor

Dijital varlıkların getirisini analiz eden platformlar ve sosyal medyadaki sızıntılar, bu basit videonun finansal tablosuna ışık tutuyor:

Milyon Dolarlık İddia: Bazı veri analizlerine göre, videonun son 9 yıldaki toplam reklam geliri 1,24 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Sektör analistleri, izlenme başına maliyet (CPM) oranlarını göz önüne alarak, kazancın en az 500 bin ile 800 bin dolar bandında olduğunu öngörüyor.

Operasyonel maliyet sıfır

Bir kez yüklenen içerik, yıllar içinde hiçbir ek maliyet gerektirmeden pasif gelir üretmeye devam ediyor.

YouTube algoritması ve telif tartışmaları

Bu finansal başarı, beraberinde bazı teknik tartışmaları da getirdi. YouTube İş Ortağı Programı (YPP) günümüzde daha sıkı kurallar uygulasa da, kanalın bu kısıtlamalar gelmeden çok önce kurulmuş olması, "milyoner içerik üreticisi" unvanını korumasını sağlıyor. Bazı uzmanlar bu tür statik içeriklerin gelirinin doğrudan platforma kalabileceğini iddia etse de, "cozy" (rahatlatıcı) içerik kategorisinin devasa bir pazar payına ulaştığı bir gerçek.

Yeni bir sektör doğuyor: "Cozy" İçerik yatırımcılığı

Şömine videosunun başarısı, dijital dünyada yeni bir iş modelinin kapılarını araladı. Bugün Lofi Girl gibi markalar, bu akımı bir adım öteye taşıyarak dijital dünyadan fiziksel kafelere ve lisanslı ürünlere kadar uzanan geniş bir ekosistem kurmuş durumda. Yatırımcılar artık "izlenme süresi" yüksek, zamansız ve kültürel bariyerleri aşan bu tür minimalist içerikleri, dijital gayrimenkul olarak değerlendiriyor.