Fiziksel tuşlar geri dönüyor: Volkswagen ID. Polo iç mekanı tanıtıldı

Volkswagen ID. Polo’nun iç mekanı, modern teknoloji ile ergonomik tasarımı harmanlıyor. Kokpitte öne çıkan özellikler şunlar:
Çift Ekran Deneyimi: Sürücünün önünde 10,25 inçlik dijital gösterge paneli yer alırken, merkezde 13 inçlik devasa bir multimedya ekranı bulunuyor. Nostalji tutkunları için ekranlarda birinci nesil Golf’ten ilham alan özel arayüz tasarımları seçilebiliyor.
Gerçek Tuşlara Dönüş: Klima kontrolleri, fan hızı ve ses ayarları artık dokunmatik paneller yerine doğrudan fiziksel düğmelerle yönetiliyor. Direksiyon üzerindeki karmaşık dokunmatik yüzeylerin yerini de gerçek basılabilir tuşlar aldı.
2 Pratiklik geri geldi: Cam kontrolleri artık daha kolay
VW kullanıcılarının elektrikli modellerde en çok şikayet ettiği "iki düğmeli cam kontrolü" sistemi ID. Polo ile tarihe karışıyor. Sürücü kapısında artık dört ayrı cam için dört farklı düğme yer alıyor; böylece arka camları açmak için "Rear" tuşuna basma zahmeti ortadan kalkıyor.
3 Geniş iç hacim ve sürdürülebilir malzemeler
MEB+ platformu üzerine inşa edilen ID. Polo, boyut olarak benzinli Polo’ya benzese de elektrikli mimarinin sağladığı avantajla çok daha ferah bir yaşam alanı sunuyor. Aracın iç mekanında çevreci bir yaklaşım hakim:
Koltuk ve halılar geri dönüştürülmüş PET plastiklerden üretildi.
Üst paketlerde okyanus atıklarından elde edilen Seaqual ipliği kullanıldı.
Panoramik cam tavan ise elektrikli perdesiyle konforu artırıyor.
5 Fiyat ve çıkış tarihi: 25 bin euro altı hedefleniyor
Üretimi İspanya’daki Martorell tesislerinde gerçekleştirilecek olan ID. Polo, Volkswagen’in en ulaşılabilir elektrikli otomobillerinden biri olacak.