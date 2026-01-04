Fiziksel tuşlar geri dönüyor: Volkswagen ID. Polo iç mekanı tanıtıldı

VW kullanıcılarının elektrikli modellerde en çok şikayet ettiği "iki düğmeli cam kontrolü" sistemi ID. Polo ile tarihe karışıyor. Sürücü kapısında artık dört ayrı cam için dört farklı düğme yer alıyor; böylece arka camları açmak için "Rear" tuşuna basma zahmeti ortadan kalkıyor.