Togg’dan 2025 çıkartması: 88 binden fazla kullanıcıya ulaşıldı

Fuat Tosyalı, Togg'un elektrikli araç pazarındaki liderliğine dikkati çekerek, "T10X, 2025'te de hem markamızın hem pazarın lokomotif modellerinden biri olmayı sürdürdü. Eylül ayı itibarıyla pazara sunduğumuz T10F'ye de ilgi büyük. T10X'in pazardaki istikrarı ile T10F'nin oluşturduğu yeni ilgi birbirini tamamladı. Bu da bize, ürün gamımızı genişletirken doğru zamanda, doğru adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. 2025'te daha fazla performans sunan çift motorlu dört tekerlekten çekişli 4More serimizi de kullanıcıların beğenisine sunduk. T10X 4More Obsidiyen özel serisi, obsidiyen taşının siyah tonundan ilham alan detaylarıyla öne çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

2026'da da hem T10X hem T10F için yeni renk seçeneklerinin olacağını aktaran Tosyalı, "Önümüzdeki yıllarda farklı sınıflarda yeni modellerle kullanıcılarımıza sunacağımız Togg seçeneklerini artırmaya odaklanıyoruz. Bizim için asıl değerli olan, otomobillerimizin kullanıcılarla uzun vadeli bir güven ilişkisi kurarak büyümesi." bilgisini paylaştı.

Tosyalı, T10X'te yürüttükleri sürekli iyileştirme çalışmaları sonucunda kullanıcı kaynaklı kalite geri bildirimlerinde önceki yıla kıyasla önemli bir iyileşme sağladıklarını anlatarak, sürekli ölçtükleri kullanıcı memnuniyet anketlerinde kalite algısına ilişkin göstergelerde yüzde 34'lük iyileşme kaydettiklerini vurguladı.

T10F'yi ise T10X'in ilk devreye alındığı döneme kıyasla kalite göstergeleri açısından daha iyi bir başlangıç seviyesinde devreye aldıklarını ifade eden Tosyalı, bu durumun ürün geliştirme, üretim ve kalite yönetim süreçlerinde elde ettikleri öğrenimlerin somut bir sonucu olduğunu dile getirdi.