Doğan Grubu, 60’ıncı yılını kutladı
Doğan Grubu, Aydın Doğan’ın iş yaşamının 60’ıncı yılını ve Grubun temellerinin atılmasının 60’ıncı yıldönümünü özel bir gala gecesi ile kutladı.
Doğan Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan ile eşi Sema Doğan’ın ev sahipliğinde, Hilton İstanbul Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte iş, siyaset, sanat ve medyadan özel konuklar bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuşma yaptığı gala gecesi Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı’nın konuşması ile başladı.
Cüneyt Özdemir’in hazırladığı Aydın Doğan Belgeseli’nden 15 dakikalık bir bölümün izlenmesinin ardından Aydın Doğan bir konuşma yaptı. Doğan, konuşmasında 60 yıl önce Kelkit’ten İstanbul’a gelirken iş hayatı ile ilgili büyük hayalleri olduğunu belirtti.
Doğan Grubu olarak 60 yıl boyunca birçok alanda iş yaptıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu: “Grup olarak alnımız açık. Başarılarla dolu bir tarih biriktirdik. Anadolulu kimliğimizi hiç unutmadık.
On binlerce ailenin hayatına dokunduk. En fazla iftihar ettiğim iki şey var. Birincisi, bu ülkede yıllarca en yüksek seviyede vergi verenler arasında yer almış olmak. Benim için vergisini dürüst vermeyen vatanseverlik sınavından geçemez.
Bir işadamının ülkesine yapacağı en önemli katkı vergi vermektir. İkincisi ise, Aydın Doğan Vakfı olarak eğitime, sanat ve kültüre yaptığımız katkılardır.”
Doğan Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı da konuşmasında nice 60 yılları planlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Biz ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Türk ekonomisinin, bütün zorlukları aşacak bir güce ve dinamizme sahip olduğuna inanıyoruz.
Aile olarak şu konuda kararlıyız: Biz, ülkemizde kazandığımızı gene ülkemiz için yatırıma dönüştürmek ve Türkiye’ye değer katmak için varız.”
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