Ekonomist ve Capital dergileri Türk markalarının globalleşme yolculuğuna yarın düzenlenecek zirve ile ışık tutuyor. Online olarak yapılacak Globalleşen Markalar Zirvesi’nde, Türkiye’den global arenaya uzanan markaların yöneticileri bu yoldaki stratejilerini paylaşacaklar. Türk Markalarının Globalleşme Yolculuğu başlıklı panelde yer alan konuşmacılar, global şirket olma kriterlerine değinerek Türk şirketlerin bu alanda iddialı olma mücadelesini anlatacaklar.

Türkiye ekonomisinin önde gelen markaları dünyaya açılma stratejilerini Global Markalar Zirvesi’nde masaya yatıracaklar. Ekonomist ve Capital dergileri tarafından 20 Ocak (yarın) tarihinde online düzenlenecek zirvede, Türkiye’den global arenaya uzanan markaların yöneticileri, yeni dönem planlarını paylaşacaklar. Açılış konuşmalarını Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdür Talip Yılmaz, GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Flormar CEO’su Matthieu Gomart’ın yapacağı zirve, güçlü markaların global olma stratejileri ve bu yoldaki deneyimlerine ışık tutacak.

Açılış konuşmalarının ardından yapılacak Türk Markalarının Globalleşme Yolculuğu başlıklı panelde ise, Koç Üniversitesi Pazarlama Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Ayşegül Özsomer Tunalı, Mavi Jeans CEO’su Cüneyt Yavuz, Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç konuşacak. Her biri alanının önde gelen ismi olan konuşmacılar, global şirket olma kriterlerine değinerek Türk şirketlerin global arenada iddialı olma mücadelesini anlatacaklar.

Güçlü markaların yolculuklarına şahit olmak isteyen ve bu alanda başarılı şirketlerin deneyimlerini merak edenler, www.globallesenmarkalarzirvesi.com adresinden zirveyi takip edebilir.