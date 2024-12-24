İş dünyası liderleri 2025 risklerini konuştu

Türkiye’nin en büyük holding ve şirketlerinin CEO’ları, Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen “CEO Agenda 2025” etkinliğinde buluştu. Etkinlik kapsamında düzenlenen panelde, iş dünyası liderleri 2024 yılındaki performanslarını ve 2025 öngörülerini dinleyiciler ile paylaştı.

8 - 21 Aralık 2024 tarihli sayıdan

CEO Agenda 2025, Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşması ile başladı. Etkinliğe katılan holding ve şirket CEO’larının 2025’e ilişkin senaryo ve planlarının yeni yıl için bütçe ve plan hazırlığı içinde olan iş dünyasına ışık tutacağını kaydeden Sedef Seçkin Büyük, bu dönemde hala risk yaratan enflasyon, sıkılaşan mali koşullar ile küresel çapta yükselen siyasi gerilimler ve çatışma ortamının global ekonomi üzerindeki stresi artırdığına dikkat çekti.

SEDEF SEÇKİN BÜYÜK / CAPITAL VE EKONOMİST DERGİLERİ YAYIN DİREKTÖRÜ

Sedef Seçkin Büyük’ün açılış konuşmasının ardından CEO Agenda 2025 başlıklı panele geçildi. Moderatörlüğünü Capiral Dergisi Haber Müdürü Nilüfer Gözütok Ünal’ın yaptığı panelde, Borusan Holding Gruo CEO’su Erkan Kafadar, Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ile Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü konuşmacı olarak yer aldı.

ERKAN KAFADAR / BORUSAN HOLDİNG GRUP CEO’SU

“BÜYÜMEDE ENERJİ VE MOBİLİTEYİ SEÇTİK”

Konuşmasında 2024 yılını 8 milyar dolar ciroyla tamamlayacaklarını ifade eden Borusan Holding CEO’su Erkan

Kafadar, cirolarının 2,5 milyar dolarının demir-çelik ürünlerinden geldiğini vurguladı. Kafadar, “2024 yılının başında yüzde 5 civarında büyüme hedefi koymuştuk. 2024 yılında yüzde 15 – 16 oranında dolar bazında büyümeyi elde ettik.

2023 yılı bizim için yatırımlarla dolu bir yıldı. Bu nedenle 2024 yılında 2023’e göre bir azalma yaşadık ancak bu bizim için sürpriz olmadı. Bunu bekliyorduk” dedi. Büyümede enerji ve mobiliteyi seçtiklerini işaret eden Kafadar, yatırım atağı içerisinde olduklarını kaydetti. Yılda ortalama 150 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bu rakamın 2024’ten 2027’ye kadar yıllık 450- 500 milyon dolar seviyesine çıkacağımı vurgulayan Kafadar, şöyle devam etti: “Toplam 240 milyon doları bulacak 100 megawattlık güneş enerjisi, 40 ve 80 megawattlık rüzgar enerjisi yatırımını bitireceğiz. Dört yıl içerisinde 400 megawatt’lık depolamalı rüzgar enerjisi yatırımı yapacağız. 400 milyon dolar yatırımla 2030 yılına kadar 4 bin adet şarj noktası yapacağız.”

GÜLİZ ÖZTÜRK / PEGASUS HAVAYOLLARI CEO’SU

“BEŞ YILDA 52 UÇAK DAHA ALACAĞIZ”

2025 yılında Pegasus’un 20’nci yılını kutlayacağını söyleyen Pegasus Havayolları CEO’su Güliz Öztürk de şirketin Covid dönemi haricinde sağlıklı ve kârlı bir büyüme yaşadığını belirtti. 2023 yılında Rusya – Ukrayna krizini yönetebildiklerini belirten Öztürk, hızlıca nakit üreten uçuşlar bulduklarını belirtti. 2024 yılına da jeopolitik riskler ve krizlerle girildiğine dikkat çeken Öztürk, bu yıl İsrail uçuşlarını durduklarını anlattı. Bu yılın sonuna kadar 16 yeni uçak alarak 118 adetlik uçak filosuna ulaşacaklarını ve cirosal olarak 2024’ü yüzde 15 büyümeyle tamamlayacaklarını ifade eden Öztürk, “Ciromuzun yüzde 80’i yurt dışından geliyor. Türkiye bir destinasyonlar toplamı olarak hala cazibesini koruyor. Bu yılı yüzde 28-30 arasında bir marjla, 33 milyon misafirle ve büyüyerek tamamlayacağız. İki hangar merkezi yatırımı yapacağız. Güçlü talebi kârlı bir operasyona dönüştüreceğiz” diye konuştu. 2029 yılı sonuna kadar 52 adet daha uçağı filolarına katacaklarını ifade eden Öztürk, çift haneli büyüme hedeflediklerini sözlerine ekledi.

HALUK KAYABAŞI / KİBAR HOLDİNG CEO’SU

“YENİ PAZARLARA YÖNELECEĞİZ”

Holding olarak uzun yıllardır dolar bazlı asgari yüzde 7-8 büyümeyi hedeflediklerini kaydeden Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı ise “2024’te bu büyümeyi yakaladık. Sanayici bir grup olarak karşılaştığımız çok fazla güçlüğe karşın, bu hedefi tutturmayı başardık” dedi. 2024’ün büyük yatırımlara da imza attıkları bir yıl olduğunu ifade eden Kayabaşı, “Kriz yılları yatırım için de fırsat yıllarıdır bize göre. 2025’te Avrupa bölgesinde yeni fırsatlara bakacağız. Mevcut işlerimizde ise bugüne kadar hizmet veremediğimiz pazarlara yöneleceğiz” diye konuştu. 2025’in hem bölgesel hem de küresel belirsizlikleri içeren bir yıl olacağını ifade eden Kayabaşı, “Biz de bu kaygılarla bütçelerimizi daha temkinli yapıyoruz. 2025 hedefimiz yüzde 5 büyüme. Enflasyonun 2025’te gerilemeye devam edeceğini bekliyoruz ama yine çift hanelerde kalacağını söyleyebiliriz” değerlendirmesi yaptı.

MEHMET TÜTÜNCÜ / YILDIZ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ VE CEO’SU

“GLOBALLEŞMEYİ GERİDE BIRAKIYORUZ”

İş dünyasında çok farklı sektörlerde iş yapan kurumlar olsa da yaşanan zorlukların ortak olduğuna değinen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve CEO’su Mehmet Tütüncü de “2024 öncesi enflasyona giriş, 2024 enflasyondan çıkışın başlangıcı oldu. 2025 ise yüksek enflasyondan Türkiye şartlarında çıktığımız bir yıl olacak” dedi. 2024 yılı dokuz ayda grup şirketleri olarak 349 milyar TL’ye ulaştıklarını ve hedeflerini tutturduklarını ancak 2025’in belirsizliklerin arttığı bir yıl olacağını dile getiren Tütüncü, şunları söyledi: “Ancak önümüzdeki 10 yıl içindeki siyasi ve askeri birliktelikler, ekonomik birliktelikleri de yeniden şekillendirecek. Tüm dünyada farklı krizler ve belirsizliklerle karşılaşıyoruz. Hep beraber bu paradigma değişikliğini fark etmemiz gerekiyor. Artık globalizasyon dönemini geride bırakıyoruz.”