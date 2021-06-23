Capital Dergisi’nin 20 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödül töreni online olarak gerçekleştirildi. İş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketinin ödüllerine kavuştuğu törenin açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük yaptı. Törende, iş dünyasının en beğenilen ilk 3 şirketinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini paylaştı.

Capital Dergisi tarafından, ZENNA Araştırma ve Danışmanlık iş birliği ile hazırlanan “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Ödül Töreni”online olarak hayata geçti. Açılış konuşmasını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük’ün yaptığı törende, iş dünyasının en beğenilen şirketlerinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini anlattı.

BSH, Çolakoğlu Metalurji, Filli Boya, Mey Diageo, Mesa, P&G, Pınar, Shell, TBWA Group İstanbul, Vitra ve Yataş’ın destek sponsorluğuyla gerçekleştirilen törende iş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerine kavuştu.

ARAŞTIRMA NASIL HAZIRLANDI?

Capital Dergisi’nin 20 yıldır kesintisiz sürdürdüğü İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırması, tarafsız ve bağımsız şekilde en beğenilen 20 şirketin yanı sıra her sektörde en beğenilen ilk 3 şirketi belirliyor. İş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği araştırma farklı sektörlerden 600’ün üzerinde şirketi temsilen 1.470 üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşti. Türkiye’nin en beğenilen şirketleri, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken, sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendiği şirketleri belirtmesi istendi. Kendi şirketini belirten katılımcıların anketleri değerlendirmeye katılmadı. Sektörlerinin en beğenilen şirketlerinin belirlenme sürecinde her sektör için ilgili sektörün en az yüzde 70’ini oluşturan şirketlerin araştırmaya katılımı sağlandı.

Araştırma sonucunda 23 şirket yer değiştirirken, altı yeni şirket en beğenilenler arasına girdi. İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasında ilk iki sırada Koç Holding ve Arçelik yerini korurken Unilever üçüncülüğe yükseldi.

SEKTÖRLERİNDE EN BEĞENİLEN ŞİRKETLER

Araştırmada sektörlerine göre en beğenilen şirketler ise Shell, İş Yatırım, Garanti BBVA, Microsoft, Allianz Hayat Emeklilik, Eti, Betek, Eczacıbaşı Vitra, Akçansa, BSH, Çolakoğlu Metalurji, Enerjisa, Trendyol, TEB Faktoring, Amerikan Hastanesi, LC Waikiki, Mey Diageo, Coca-Cola, Pfizer, Rönesans, Mesa, DHL, L’Oreal, Yapı Kredi Leasing, Yataş, Migros, Hilton, Toyota, Pınar Et, TBWA, Allianz Sigorta, Pınar Süt, Turkcell, P&G, Arçelik, McKinsey oldu.

Türkiye’nin En Beğenilen İlk 5 Şirketi

1-Koç Holding

2-Arçelik

3-Unilever

4-Eczacıbaşı Topluluğu

5-Turkcell

Sektörlere Göre En Beğenilenler

Akaryakıt Sektörü Birincisi Shell&Turcas

Aracı Kurumlar Sektörü Birincisi İş Yatırım

Bankacılık Sektörü Birincisi Garanti BBVA

Bilişim Sektörü Birincisi Microsoft

Bireysel Emeklilik Sektörü Birincisi Allianz Hayat Emeklilik

Bisküvi-Çikolata Sektörü Birincisi Eti

Boya Sektörü Birincisi Betek

Cam Seramik Sektörü Birincisi Eczacıbaşı Vitra

Çimento Sektörü Birincisi Akçansa

Dayanıklı Tüketim Sektörü Birincisi BSH

Demir Çelik Sektörü Birincisi Çolakoğlu Metalürji

Enerji Sektörü Birincisi Enerjisa

E-Ticaret Sektörü Birincisi Trendyol

Faktoring Sektörü Birincisi TEB Faktoring

Hastane Sektörü Birincisi Amerikan Hastanesi

Hazır Giyim ve Mağazacılık Sektörü Birincisi LC Waikiki

Alkollü İçecek Sektörü Birincisi Mey İçki

Alkolsüz İçecek Sektörü Birincisi Coca-Cola

İlaç Sektörü Birincisi Pfizer

İnşaat- Uluslararası Müteahhitlik Sektörü Birincisi Rönesans

İnşaat-Konut Sektörü Birincisi Mesa İnşaat

Kargo-Nakliye- Lojistik Sektörü Birincisi DHL

Kişisel Bakım Kozmetik Sektörü Birincisi L’Oréal

Leasing Sektörü Birincisi Yapı Kredi Leasing

Mobilya Sektörü Birincisi Yataş

Organize Perakende Sektörü Birincisi Migros

Otel ve Konaklama Sektörü Birincisi Hilton

Otomotiv Sektörü Birincisi Toyota

Paketlenmiş Et Ürünleri Sektörü Birincisi Pınar

Reklam Ajansı Sektörü Birincisi TBWA

Sigorta Sektörü Birincisi Allianz Sigorta

Süt ve Sütlü Mamüller Sektörü Birincisi Pınar

Tekstil Sektörü Birincisi LC Waikiki

Telekomünikasyon Sektörü Birincisi Turkcell

Temizlik Ürünleri Sektörü Birincisi P&G

Tüketici Elektroniği Sektörü Birincisi Arçelik

Yönetim Danışmanlığı Sektörü Birincisi McKinsey