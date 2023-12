"Liderliğin temelleri okul sıralarında atılır"

Öğrencilerin liderlik becerilerini geliştirmeleri amacıyla her yıl düzenlenen SEV Amerikan Liseleri Liderlik Konferansı’na bu yıl SEV Amerikan Koleji (SAC) ev sahipliği yaptı. Konferansın açılışında konuşan SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, kökleri uzun yıllar geriye uzanan Amerikan Kolejlerinin, tarihleri boyunca her alanda topluma değer katan liderler yetiştirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Liderler yetiştiren bir kurum olarak her yıl düzenlediğimiz Liderler Konferansı’nın bu yılki temasını ‘Doğruluk’ olarak belirledik. Doğruluk üzerine inşa edilmeyen fikirler ve eylemler dünyaya gerçek bir fayda sağlayamazlar. Doğru olmayan bilgilerin doğruymuş gibi gösterilebildiği böylesi bir dönemde, liderlerin her zamankinden çok doğruluğa ihtiyaçları olacak. Geleceğin liderleri olarak sizlerin her zaman bilerek ve öğrenerek, doğruluğun fikirlerini çoğaltacağınıza gönülden inanıyorum.”

SEV Liderler Konferansı’nın ana konuşmacısı ise Türkiye İş Bankası Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu oldu. Dönüştürücü liderlik becerileriyle tanınan bir CEO olarak etkisi ve başarıları Harvard Business Case Study olarak yayınlanmış ve çeşitli üniversitelerde derslerde işlenen Karakullukçu, “Liderlik becerilerinin temelleri okul sıralarında atılır. Benim de kişiliğimin temel taşları daha lise yıllarında oluştu. İzmir Fen Lisesi’nde yatılı ve burslu, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde de yine burslu okudum. Bugün iş hayatında elde ettiğim başarıların altyapısının bu yıllarda edindiğim mücadeleci ruhun devamı olduğuna inanıyorum” dedi.

“ÖZGÜNLÜKLERİNİZİ KEŞFEDİN, KENDİ YOLUNUZU ÇİZİN, FARKINIZI ORTAYA KOYUN”

25 yılı aşan süresi boyunca danışmanlık, telekomünikasyon, perakende ve bankacılık sektörlerinde önde gelen bir iş lideri olan Karakullukçu, gençlere kendi güçlerinin farkında olmaları gerektiğini söyledi: “Liderlik kendinden başlar çok doğru bir tanımlama. Liderliğe giden yol; kendinle ilgili farkında olmaktan, kendi güçlü yönlerini bilmekten, kendini sürüden ayrıştıran özelliklerinin ne olduğunu iyi anlamaktan ve bunların üzerine gitmekten geçer. Judy Garland'ın dediği gibi; “Başkasının ikinci sınıf bir versiyonu yerine, kendinizin birinci sınıf versiyonu olun. Özgünlüklerinizi keşfedin ve kendi benzersiz yolunuzdan yürüyün.”

“BEN ÇOK İYİYİM DEMEK YETMEZ KANITLAMANIZ LAZIM”

Liderlik için gerekli yetkinliklerin hayat boyunca karşılarına çıkacağını vurgulayan Karakullukçu, şöyle devam etti: “Üniversite başvurularınızda da iş hayatına başlarken de sizin bu yetkinliklerinizin olup olmadığı sorgulanacak. Bugün kurumsal organizasyonlarda da binlerce kişinin arasından başkan ya da bölüm müdürü seçerken, bu yetkinliklere bakılıyor. Sizin ‘benim süper spor yeteneğim var’ demeniz yeterli olmaz; diplomanız, lisansınız, başarılarınız, kazandığınız maçlar var mı onlara bakılır.”

“ŞİMDİDEN KENDİNİZİ GELİŞTİRMEYE BAŞLAYIN”

İş hayatında fark yaratmak için gençlerin güçlü oldukları yönlerini keşfetmeleri ve onun üstüne gitmeleri gerektiğinin altını çizen Karakullukçu, gençlere şu tavsiyede bulundu: “Geleceğin lideri olmak için şimdiden kendinizin farkında olup güçlü yönlerinizi keşfedin. Bu özelliklerin sizde olduğunu kanıtlamak, o alanda somut çıktılar ve örnekler oluşturmak için lise döneminizi çalışarak geçirin. Sizi binlerce kişinin istediği üniversite bölümlerine ve sonrasında işe alacak insanların, ‘ne istediğini biliyor bu çocuk, bunun için çok çalışmış ve buraya gelmeyi hak ediyor’ demesi lazım.”

“LİDER MUCİZELER YARATAN SÜPERMEN DEĞİLDİR”

Türkiye'nin en güçlü 50 kadını arasında yer alan İş Bankası Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu, iyi bir liderde olması gereken özelliklerle ilgili şu bilgileri verdi: