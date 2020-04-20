Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde ve Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen ikinci online CEO Club toplantısı 400’e yakın iş insanının katılımıyla gerçekleşti. “Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz ve Perakendenin Geleceği” buluşmasının konuşmacısı Migros CEO’su Özgür Tort oldu.

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen iş dünyasının geleneksel buluşma noktası Online CEO Club Summit, tepe yöneticilerini dijitalleşmenin gücüyle bir araya getirmeye devam ediyor.

Online CEO Club toplantılarının ikincisinin konuğu Migros CEO’su Özgür Tort oldu. Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan Online CEO Club Summit, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ve Migros CEO’su Özgür Tort’un “Yeni Dünyada İş Yapış Şekillerimiz ve Perakendenin Geleceği” temalı online sohbetiyle devam etti.

Özgür Tort, koronavirüs salgını döneminde değişen iş süreçleri ve alışveriş tercihleri, dijitalleşmenin bu değişimdeki rolü ve perakende sektörünün aldığı önlemler ile sunduğu hizmetler konularında değerlendirmelerde bulundu. Tort, CEO Club üyelerinden gelen soruları da yanıtladı.

SINIRLAR KALKTI

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu, CEO Club Online Summit ile coğrafi sınırları hem yurtiçi hem de yurtdışı için ortadan kaldırdıklarını söyledi. Online CEO Club toplantısına 400’e yakın iş insanının katıldığını aktaran Yeşiloğlu, “Daha önce fiziki toplantılarımıza İstanbul’da olan CEO’larımız katılırken, şimdi online olarak İstanbul’un yanı sıra Bursa, İzmir, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Konya, Adana, Ankara ve Samsun’dan katılımcılarımız oldu” dedi.

Yeşiloğlu’nun verdiği bilgiye göre, ilk toplantıda olduğu gibi, Hindistan, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinin yanı sıra, Almanya, İngiltere, İrlanda ve ABD’den katılımcılar da CEO Club’taki içerik ve tartışmaları izledi, Özgür Tort’a online ortamda sorular yöneltti.

UZAKTAN ERİŞİM VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

Koronavirüs salgınının tüm dünyada hayatı ve iş yapış şekillerini derinden etkilediğini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu olağanüstü dönemde işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarını söyledi.

Sürecin en az hasarla ve en kısa sürede atlatılacağına inandıklarını kaydeden Şahin, şöyle konuştu: “Koronavirüs salgını öncesinde ihtiyaçlar rekabet tarafında bir adım öne çıkmak şeklinde konumlanırken bugün uzaktan erişim ve yönetişimle iş sürekliliği ihtiyacı öncelikli hale geldi. Müşterilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Onların ihtiyaçlarını doğru anlayıp doğru şekilde çözümler üretiyoruz.

İşletmeler bu dönemde evden çalışırken güvenli ve kesintisiz bağlantı istiyor. İşletmelerin verilerine herhangi bir lokasyondan istedikleri zaman erişim sağlaması ve tüm verilerini farklı bölgelere yedekleyebilmeleri için esnek veri merkezi hizmetleri de sunarak ek fiziksel yatırım ve teknik personel maliyeti olmadan operasyonları buluta taşıyoruz.”

SANAL MARKETE TALEP 4 KAT ARTTI

Online CEO Club toplantılarının ikincisinde perakende sektörü ve koronavirüs salgını döneminde sektörde yaşanan değişim ve dönüşüm ele alındı. Migros CEO’su Özgür Tort, gıda perakendesinin sağlıktan sonra en kritik sektör haline geldiğini belirterek, “Bu dönemde daha önce yaptığımız dijital yatırımların faydasını gördük” dedi.

Migros Sanal Market’e talebin 4 katına çıktığını kaydeden Tort, ek talep ve çalışanların dinlendirilmesi için yeni istihdam yarattıklarını kaydetti. Sanal alışveriş sıklığının çok yükseldiğini, mağazalarda ise alışverişin düştüğünü belirten Tort, ancak mağazaya gelindiğinde çok daha yüklü alışveriş yapıldığına işaret etti.

75 ilde online hizmet verdiklerini açıklayan Tort, “Kahve, maya, kuruyemiş gibi gıdalarda belirgin bir artış var. Biz de bu talebe yetişmek için her gün ek kapasite açıyoruz” diye konuştu.

TESLİMAT SÜRESİ

Sanal markette teslimat sürelerini kısaltmayı hedeflediklerini açıklayan Özgür Tort, “Ancak çalışan sağlığı birinci önceliğimiz. Yoğun talebe yoğun çalışanla cevap vermeyi doğru bulmuyoruz” diye konuştu. Gıda dışı kategorilere çıkmayı düşünmediklerini kaydeden Tort, ancak gıda dışı platformlarda işbirliği yaparak satış yaptıklarını söyledi.

Tort, “Her kanaldan alışveriş yapılabilme özelliğimiz önemli. Tüketicilerin elinin altında bu konforun olmasını önemli buluyorum” dedi. Özgür Tort, online ticaretin kârlılığının fiziksel ticarete göre geride olduğunu ancak aynı büyüme modeliyle çalışmadığını belirtti.

Tort, “Kârlılık ve nakit yaratmada farklı. Ama kısa zamanda büyüme özelliği var. Jetkasa maliyeti normale göre 4 kat büyük ama temassız alışverişin arttığı bu dönemde önemli. Kalıcı çözüm ise mobilin tüm kanallarda ödeme seçeneği olması” dedi.

MELTEM BAKİLER ŞAHİN / VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKANI

“İŞLETMELERE DİJİTAL PAZARLAMADA YENİ FIRSATLAR YARATIYORUZ”

“Vodafone Business’ın SSL VPN teknolojisiyle işletmeler kaynaklarına uzaktan güvenli bir şekilde ulaşabilirken çalışanlar da ofis dışındayken internet üzerinden güvenli bir şekilde kritik iş uygulamalarına erişebiliyor. Telekonferans çözümümüz çok sayıda katılımcı ile sesli konferans yapma ihtiyacı olan iş ortaklarımıza yönelik olarak sunduğumuz bir hizmet. Telekonferans özelliğine ek olarak ses kaydı yapmak da mümkün. Bunların yanında Red Kontrol çözümümüzü de sürece adapte ettik. Minimum personelle de olsa üretime devam etmesi gereken tesislerde çalışanların 1,5 metrelik sosyal mesafeyi korumasını sağlıyor, diğer yandan işletmelerin verimlilik ve maliyetlerini uzaktan kontrol altında tutabilmelerine imkan tanıyoruz.” ÖZGÜR TORT / MİGROS CEO’SU

“TARIMDA ARZ FAZLALIĞI SORUNU İYİ YÖNETİLMELİ”

“İhracat pazarları kapandı. Türkiye meyve-sebze üreticisi ve ihracatın kapandığı dönemlerde arz fazlalığı sorunuyla karşılaşabiliyor. Çiftçinin düşük fiyat nedeniyle ürün ekmemesi riskini iyi yönetmemiz lazım. Bu arz fazlalığının doğru yönetilmesi çok kritik. Stoklanabilir ürünleri yönetmek daha kolay. Satışlarımızın yüzde 70’i tarım ürünleri ve bunların çoğu yerli üreticilerden geliyor. Tarım Kredi Koooperatifleri ile anlaşmamızı artırdık. Gıdanın sürdürülebilirliği için iyi tarım önemli. Bizim ürünlerimizin yüzde 60’ı iyi tarım ürünleri.”