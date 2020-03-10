Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda gerçekleştirilen CEO Club, otomotiv dünyasının liderlerini buluşturdu.

İş dünyasının geleneksel buluşma noktası CEO Club’ın “Otomotivin Geleceği Buluşması” kapsamında sektöre yön veren kuruluşlarının temsilcileri, yeni trendleri ve sektörü nasıl bir geleceğin beklediğini ele aldı.

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business ana sponsorluğunda düzenlenen “CEO Club Otomotivin Geleceği Buluşması”nda otomotiv dünyasının önde gelen isimleri sektörün bugününü, ekonomiye katkılarını ve teknolojik gelişmeler ışığında dönüşümünü değerlendirdi. Buluşmada performansıyla öne çıkan otomotiv şirketleri de ödüllendirildi.

Aytemiz, Koç Sistem ve Moto Guzzi co sponsorluğunda, Sarkuysan destek sponsorluğunda Shangri La Bosphorus’ta gerçekleştirilen “CEO Club Otomotivin Geleceği Buluşması”, Capital Yayın Yönetmeni Sedef Seçkin Büyük ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Daha sonra Koç Sistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca “Otomotivde Dijital Dönüşüm” başlıklı bir sunum yaptı. CEO oturumunda düzenlenen ve Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin’in moderatörlüğünü yaptığı “Yeni Trendler&Gelecek Vizyonu” başlıklı panelde Yazaki Türkiye’nin Ülke Başkanı Ali Rıza Alptekin, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Mercedes Benz Türk Başkanı ve CEO’su Süer Sülün ve Koçfinans CEO’su Yeşim Pınar Kitapçı teknolojik gelişmelerin sektöre yansımasını ve geleceğe ilişkin öngörülerini paylaştı. Başkanlar Oturumu’nda ise Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin’in moderatörlüğünü yaptığı “A’dan Z’ye Dönüşüm & Sonuçları” başlıklı panel düzenlendi. Panelde Otomotiv Distribütörleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Haydar Bozkurt, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Haydar Yenigün ile Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, sektörde teknolojinin kullanımı, yüksek katma değerleri üretim, global rekabet gücünün artırılması için izlenmesi gereken stratejileri değerlendirdi.