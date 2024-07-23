Sinoz Karadeniz Müzik Festivali 8 Ağustos'ta başlıyor

Sinoz Kozmetik’in isim sponsorluğunda düzenlenen bu büyük etkinlik, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını bir araya getiriyor. Festivalin dört gün boyunca sürecek programında DUMAN, HAYKO CEPKİN, MANGA, HALUK LEVENT, SEFO ve daha birçok ünlü isim sahne alacak. Katılımcılar, Karadeniz’in doğal güzellikleri eşliğinde canlı performansların keyfini çıkaracaklar.

Sinoz Kozmetik, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, tanıtım stantlarıyla festival alanında yer alacak ve katılımcılara özel indirimler sunacak.



