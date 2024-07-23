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Sinoz Karadeniz Müzik Festivali 8 Ağustos'ta başlıyor

8-11 Ağustos tarihleri arasında Sinop Akliman Mesire Alanı’nda gerçekleşecek olan Sinoz Karadeniz Müzik Festivali, ünlü sanatçıları konuk edecek.

23 Temmuz 2024 | 16:26
Sinoz Karadeniz Müzik Festivali 8 Ağustos'ta başlıyor

Sinoz Kozmetik’in isim sponsorluğunda düzenlenen bu büyük etkinlik, Türkiye’nin en sevilen sanatçılarını bir araya getiriyor. Festivalin dört gün boyunca sürecek programında DUMAN, HAYKO CEPKİN, MANGA, HALUK LEVENT, SEFO ve daha birçok ünlü isim sahne alacak. Katılımcılar, Karadeniz’in doğal güzellikleri eşliğinde canlı performansların keyfini çıkaracaklar.

Sinoz Kozmetik, festival boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek katılımcılara keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca, tanıtım stantlarıyla festival alanında yer alacak ve katılımcılara özel indirimler sunacak.


 

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MKK’dan Kontrolmatik (KONTR) sermaye artırımına ilişkin açıklama
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Ford Otomotiv (FROTO) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Sabancı Holding (SAHOL) bilanço tarihi ne zaman? Belli oldu
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
TAV Havalimanları'ndan (TAVL) bilanço ve ilk yarı değerlendirmesi
Global Ports Holding Londra Borsası'ndan çıkmak için resmi başvuru yaptı
Borsada salı günü temettü dağıtacak 2 şirket
Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket
Yükselen Çelik'ten (YKSLN) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
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