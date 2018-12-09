Türkiye’nin kadın girişimcileri
Bu yıl 12’nci kez düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sonuçlandı.
Düzenlenen tören ile ‘Türkiye’nin Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi’, ‘Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi’ ve ‘Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi’ ödülleri sahiplerini buldu.
Ekonomist Dergisi, Garanti Bankası ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) işbirliğiyle bu yıl 12’nci kez gerçekleştirilen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananları, 28 Kasım’da düzenlenen törenle açıklandı.
Redeer markasının yaratıcısı Müşerref Sezen Saral, 2018’in ‘Kadın Girişimcisi’ seçildi. Nebyan Doğal girişimiyle Nazlı Uyanık Yıldız, Türkiye’nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimcisi oldu.
RS Research kurucusu Rana Sanyal, Türkiye’nin Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimcisi seçildi. Hayata geçirdiği KızCode projesiyle Müjde Esin ise Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi ödülünü kazandı.
Türkiye’de kadın girişimciliğini ayrı bir yaklaşımla ele alan ilk özel banka olduklarını söyleyen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir kılınması için fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.
Onaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki kadın girişimcilerin ülkedeki toplam girişimcilere oranı yüzde 9. Türkiye’de 2000’li yılların başında yüzde 5 olan kadın girişimcilik oranının yüzde 9’lara çıkması umut verici ancak gidilecek daha çok yolumuz var.”
CİROLARINDA ARTIŞ VAR
KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ise bugüne dek yarışmaya katılan kadınların yüzde 85’inin çevresindeki kadınları girişimcilik konusunda etkilediğini belirtti.
Yarışmacıların yüzde 30’unun Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması sayesinde ek finansman elde ettiğini söyleyen Oktar, “Yarışmada birinci olmuş kadın girişimcilerin cirosunda ise ortalama yüzde 40 artış oldu” dedi.
Ekonomist Dergisi Yayın Direktörü M. Rauf Ateş ise şunları söyledi “Türkiye’de bir kadın girişimci yarışması planladığımız 2005 yılında, Türkiye’de 50 bin kadın işveren vardı.
Toplam işveren sayısı 1 milyon 100 bin düzeyinde, oran ise yüzde 4,5 idi. Şimdi patron sayısı 1,5 milyona, kadın işveren sayısı 100 bine yaklaştı. Örneğin, 35 bin 349 tek ortaklı anonim şirketin 4 bin 66’sı kadın girişimcilere ait.”
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