Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 14’ncü kez düzenlenen Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın ödül töreni 5 Mart’ta (yarın) online olarak gerçekleşecek. “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi”, “Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci”, “Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci” ve “Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi” kategorilerinin kazananları, gerçekleşecek ödül töreni ile açıklanacak.

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA, ve KAGİDER işbirliğiyle bu yıl 14.sü düzenlenen “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması”nın ödül töreni, yarın saat 20:00’da online olarak gerçekleştirilecek.

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem’in katılacağı törende Türkiye’nin Kadın Girişimcisi, Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimci, Gelecek Vaat Eden Kadın Girişimci ve Türkiye’nin Kadın Sosyal Girişimcisi kategorilerinde birinci olan isimlere ödülleri verilecek.

14. kez gerçekleştireceğimiz online ödül törenini https://youtu.be/gpRhhiDOvkA linkinden canlı olarak takip edebilirsiniz.