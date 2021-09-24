Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ESKAR) düzenlediği Ulusal Spor ve Kadın Zirvesinin ikincisi Mardin’de yapılacak. Eş Başkanlığını Eskar Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ile GSB Bakanlığı Bakan Danışmanı Prof Dr. Nihat Gültekin yürüttüğü zirve, en geniş katılımlı akademik çalıştayı gerçekleştirmesi bakımından ilk olma özelliği taşıyor.

Marmara Üniversitesi, Artuklu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Rumeli Üniversitelerinin dekan, bölüm başkanı ve akademisyenlerinin katılımıyla ‘’2.Ulusal Spor ve Kadın Zirvesi ve Çalıştayı’’ 25 Eylül 2021 tarihinde Mardin’de gerçekleşecek.

Zirveye çalıştayda yer alacak akademisyenlerin yanı sıra dünyada ve Avrupa’da birçok şampiyonluklar elde etmiş sporcular şampiyonalarda yaşadıkları süreci paylaşacak. Gençleri motive etmek ve spor farkındalığı oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen Sümeyye Emeksiz, Meryem İyin, Gülşah Akkaya, Esra Gümüş ve AA Spor haberleri yönetmeni Ersin Şiyhan’ın yer aldığı şampiyonların panelinden sonra akademik camianın gerçekleştireceği sporun kadın istihdamından, sağlık ve iş yaşam dengesi üzerindeki etkilerine kadar tüm detayların kapsadığı konu başlıklarını içermez çalıştay ile devam edilecek.