Yeni ekonomi düzeni masaya yatırıldı

Ekonomist ve Capital dergilerinin HSBC Türkiye iş birliğiyle başlattığı HSBC Premier Sohbetleri serisinin ilkinde, küresel çapta enflasyon sorunu masaya yatırıldı. HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King'in yeni dönemi anlattığı etkinlikte, iş dünyasının liderleri ise öne çıkan stratejilerini paylaştı.

konomist ve Capital dergilerinin HSBC Türkiye iş birliğiyle başlattığı ‘HSBC Premier Sohbetleri' serisi iş dünyasını bir araya getirdi. Enflasyonun merceğe alındığı toplantının açılış konuşmalarını Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı yaptı.

Sedef Seçkin Büyük, konuşmasında hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin ciddi bir enflasyon sorunu yaşadığına işaret ederek, bu durumun dünya genelindeki ‘aşırı yoksulluk' yaşayan insan sayısını 150 milyona çıkardığını söyledi. Büyük, Türkiye'nin de son yıllarda uygulanan ‘heteredoks' politikalar sonucunda dünyanın en yüksek enflasyona sahip beşinci ülkesi haline geldiğini belirtti.

HSBC Türkiye CEO'su Selim Kervancı ise konuşmasında, bir yandan Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı için çalışmaya devam ettiklerini, diğer yandan dünyada yaşanan büyük değişimleri takip ettiklerini ifade etti.

Kervancı, "HSBC Premier Sohbetleri serimizin bu ilk etkinliğinde değişimlerin yansımalarını ve şirketlerin değişimi yönetmeye, büyümeye yönelik stratejilerini, yol haritalarını ele alacağız" diye konuştu.

“ENFLASYONLA MÜCADELE UZUN SOLUKLU”

Moderatörlüğünü HSBC Türkiye Hazine ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Namık Aksel'in yaptığı "Enflasyon hakkında konuşmalıyız" başlıklı ilk oturumda HSBC Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King, yeni ekonomik düzeni anlattı.

Dünyada büyük ilgi gören "We Need To Talk About Inflation (Enflasyon Hakkında Konuşmalıyız)" kitabının yazarı Stephen King, Türkiye ve dünyayı etkisi altına alan yüksek enflasyon sorununu ele aldı.

Pandemiyle birlikte enflasyonun küresel çapta hayatımızın parçası olduğunu ve ekonomik faaliyetler durduğundan dolayı enflasyonun artmaya devam ettiğini anlatan King, "2021 sonunda FED enflasyonun bir problem olduğunu kabul etti ve faiz oranlarının ciddi biçimde artmaya başladığını gördük. Son dönemde manşet enflasyondaki düşüş enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşle ilgili. Bunlar iyi haber.

Ancak çekirdek enflasyon hayatımızın bir parçası haline geldi" değerlendirmesinde bulundu. Önümüzdeki dönemde de enflasyon hedeflerinin karşılanmasının zor olduğunu kaydeden King, "Merkez bankalarının tutumu enflasyonla mücadelenin uzun soluklu olacağını gösteriyor" dedi.

“AVRUPA’DAN KAPASİTE GÖÇÜ OLACAK”

Moderatörlüğünü Ekonomist Dergisi Yazı İşleri Müdürü Gözde Yeniova Saylak'ın yaptığı ‘Yeni dönem nasıl yönetilecek?' başlıklı panelde ise; BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Gökhan Sığın, Bilkent Üni-

versitesi'nden ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin belirsizliğin hakim olduğu yeni döneme ilişkin stratejilerini aktardı.

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO'su Gökhan Sığın, pandeminin ardından gelen belirsizlik ortamında tüketicinin davranışlarına bakarak stratejiler geliştirdiklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde Türkiye için fırsatlar olduğunu belirten Sığın, "Avrupa'dan ciddi bir kapasite göçü olmasını bekliyoruz.

Çünkü altyapı avantajlarımız var ve ticari bilgimiz çok fazla. Avrupa verimsizliği alt etmek zorunda. Bu yönelim ülkemiz için kalıcı istihdam ve yatırım demek. Bunun için belli koşullar var elbette. Bizim uluslararası olarak engellere maruz kalmamamız gerekiyor” dedi.

Son 20 yılda Çin'in batı ülkelerine düşük enflasyon ithal ettiğini belirten Sığın, “Avrupa nereye giderse gitsin ithalat daha pahalı olacak. Batı enflasyonla daha uzun süre uğraşacak. Doğuda üretim emek fiyatlarındaki artış nedeniyle daha yüksek olacak. Arada kalan bir ülke olarakTürkiye bu potansiyeli çekebilmeli” diye konuştu.

“MASRAFLARI KISMA DÖNEMİ GELDİ”

Bilkent Üniversitesinden ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'nin pandemiden beri çok iyi büyüdüğüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu: İç talebe dayalı bir büyüme bu. Böyle olunca sürdürülebilir olmuyor. Dış açık ve enflasyon sorunu ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir döneme girdik.

Düşük faiz ortamının getirdiği karmaşık regülasyonlardan çıkacağız. Aynı zamanda kamunun döviz pozisyonu oluştu. Bunu da azaltacağız. Yeni ekip bunu yapmaya çalışıyor” dedi. Yüksek faiz ve düşük talep dönemine doğru girildiğini vurgulayan Kara, 1-1,5 yıllık bir dengeleme süreci olacağını söyledi. Kara, bu süreçte şirketlerin düşük talep ve yüksek faizle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini vurguladı.

Şirketler için masrafları ve maliyetleri kısma dönemi olduğunu belirten Kara, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yapay zeka gibi teknolojilerin kullanarak verimliliği artırma dönemine giriyoruz. Hastayı yoğun bakıma aldık hayati riski atlattık bundan sonra tedavi süreci başlıyor. Maliye politikası çok daha önemli şu anda. Küresel dönüşüm sürecinde vergi sistemini düzenlemek ve kredi teşviklerini tasarlamak gerekiyor.”

“HALA POTANSİYEL VAR”

2024'le ilgili birçok belirsizlik olduğuna dikkat çeken Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ise bu süreçte yönetebilecekleri konulara odaklanacaklarını vurguladı. Bunlardan birinin verimli bir operasyon yönetmek olduğuna dikkat çeken Nilhan Onal Gökçetekin, "Bunu nasıl yapacağımızı biliyoruz.

Bunun için yapay zekayı kullanıyoruz. Kendi takımlarımızın içinde küçük kısımları ayırarak yeni takımlar oluşturuyoruz. Lojistikte rota optimizasyonu yaparken yapay zekayla pazarlama stratejileri geliştiriyoruz. Hepimizin daha iyi yapması gereken işler var” diye konuştu.

Her ay vaktinin önemli kısmını KOBİ'lere e-ticareti ve ihracatı anlatmaya harcadığını söyleyen Gökçetekin, sözlerine şu şekilde devam etti: "Ürünlerimiz, hizmetlerimiz çok iyi. Çok değişik endüstrilerde işler yapıyoruz. Şirket olarak göreceli olarak şanlıyız. E-ticaret ikiye katlandı. Hala Avrupa'da da yüzde 40 üzerinde bizde yüzde 20'ye ulaştı. Hala ciddi bir potansiyel var.”

King’ten piyano dinletisi

HSBC Premier Sohbetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, hoş bir sürpriz de yaşandı. HsBc Kıdemli Ekonomi Danışmanı Stephen King, izleyicilere klasik eserlerden oluşan kısa bir piyano resitali sundu. King’in çaldığı eserler arasında Barış Manço’nun ‘Gülpembe’ şarkısının da bulunması izleyicilerden büyük alkış aldı.