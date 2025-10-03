“Yeni Nesil Aile” Dikey Dizisi Bmag’in Yeni Nesil İçerik Evreninde!

Türkiye’nin yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi “Yeni Nesil Aile”, dün akşam Soho House İstanbul’da düzenlenen özel bir lansmanla tanıtıldı. Başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’in yer aldığı ve Bmag’de yayınlanacak dizi, özlenen aile sıcaklığını ekrana taşırken; güçlü oyuncu kadrosu, yüksek prodüksiyon kalitesi ve eğlenceli hikayesiyle de büyük beğeni topladı.

Big Digital & Technology CEO’su Celal Can Algül, lansmanda yaptığı konuşmada medya dünyasında yaşanan dönüşüme dikkat çekerek, “20. yüzyılda bir insan ortalama 50–60 kişiyi yakından tanır, onların hayatlarına eşlik ederdi. Bugün tablo tamamen değişti. Sosyal medya sayesinde binlerce insanın yaşamına temas ediyor, yüzlercesini yakından tanıyor, gündelik yaşamlarını anbean takip ediyoruz. Zihnimiz hiç olmadığı kadar fazla uyarana maruz kalıyor. Bu nedenle içerik tüketiminde büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Kullanıcılar artık uzun yazılar ya da saatler süren videolar yerine; hızlı, net, doğrudan bilgi veren, sonuç odaklı ‘hap içerikleri’ tercih ediyor. Çünkü zaman, herkes için çok daha kıymetli. Bu dönüşüm sadece içerikle sınırlı değil, ekran deneyimi de değişiyor. Dikey kullanım oranı bugün %87 seviyesinde. Hatta kullanıcıların %23’ü telefonlarını hiç yatay çevirmiyor. Dikey ekran, günlük iletişimin yeni dili haline geldi. İşte tam bu noktada, dikey diziler hayatımıza girdi” dedi.

Algül, konuşmasında ayrıca şirketin dijital vizyonuna da değindi: “İki Dakika Creative House Kurucusu İlkin Kavukçu, 2018’den bu yana dünyadaki dikey dizi gelişmelerini yakından takip eder ve Türkiye’de bu alanda içerik üretme hayalini paylaşırdı. Bugün o vizyonun bir parçası olmak bizim için büyük bir gurur. 44 yıllık Doğan Burda Dergi Grubu, geçtiğimiz yıl Altun Capital & Re-Pie ortaklığıyla satın alındı. Dijital dönüşüm vizyonumuzun ilk ürünü olan Bmag, yalnızca bir dizi platformu değil; podcast’lerden dijital dergilere, sesli içeriklerden yeni formatlara kadar pek çok deneyimi tek çatı altında sunan, yeni nesil bir içerik evreni. Bu süreçte bizlere inanan, her zaman desteğini hissettiren değerli yönetim kurulu üyelerine ve uzun soluklu mesailerle yanımızda olan Alt Capital Holding Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Altun’a teşekkür ederim.”

Abdullah Kavukcu, Dursun Özbek, İlkin Kavukcu

Lansman gecesinde dizi ekibi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, As Başkan Abdullah Kavukçu, Genel Sekreteri Eray Yazgan,

Okan Buruk ve Ali Yiğit Buruk

Teknik Direktör Okan Buruk ve oğlu Ali Yiğit Buruk, ünlü oyuncular Helin Kandemir ve Melisa Doğu’nun yanı sıra iş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda tanınmış isim bir araya geldi.

Helin Kandemir

Melisa Doğu

Eda Ece, Sumru Yavrucuk, İbrahim Selim