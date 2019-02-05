Castrol pozitif değişimi nasıl ileriye taşıyacak?
Castrol ‘Yağın ötesinde’ taahhüdüyle hareket eden bir marka. Çevresel sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla bilinen marka, birçok şirket gibi kaynakları şuursuzca tüketmek yerine bunları daha doğru nasıl kullanabileceğine odaklanmış durumda.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
2012’de karbon nötrü ürün çıkarttıklarını söyleyen ve bu portföye sürekli yeni ürünler eklediklerini söyleyen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, özellikle bitkisel bazlı ürünlerle çevresel sürdürülebilirlik hikayesini bir adım öteye taşımak istediklerinin altını çiziyor.
Şirket bitkisel bazlı ürünlerin yanı sıra farkındalıkla ilgili de çalışmalar yapıyor. Karagül “Bizim yol haritamız emisyonları azaltmak hatta sıfır emisyona gitmek. Hem Ar-Ge çalışmalarıyla hem de paydaşlarımız ve tedarikçilerimizle karbonu nasıl azaltabileceğimizle ilgili çalışmalar yapıyoruz” diye konuşuyor.
Pozitif değişimi ileriye taşımak için yeni neslin çevreye duyarlılığının ne noktada olduğunu ölçmek için bir araştırma da yaptıklarını dile getiren Karagül, 12 ilde 15-23 yaş arasındaki gençlerle yapılan araştırma sonucunda bu konuda duyarlılığın gençlerde yüksek olduğunu gördüklerini söylüyor.
Araştırma sonuçlarına göre; Z kuşağı gençlerinin yüzde 78’i çevresel meselelerle ilgili. Firmaların yüzde 65’i çevre ve doğa duyarlılığına dikkat ediyor. Gençlerin yüzde 73’ü doğa dostu markaları tercih ediyor.
Gençlerin yüzde 51’i, “fiyatı daha yüksek olsa bile çevreye ve doğaya zarar vermeyen firmaların ürünlerini satın alırım”, diyor. Bu sonuçlar bir anlamda şirketin doğru yolda olduğunun da göstergesi.
Ama Karagül, “Biz değişime cevap vermek istemiyoruz, değişimi fitillemek istiyoruz” diye bu araştırmanın amacını da özetliyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?