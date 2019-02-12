Marka işbirliklerini 2019’da daha da artıracak
2005 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Tchibo, kahve uzmanlığıyla bilinen bir marka. Şirket bu uzmanlığını farklı marka işbirlikleriyle kendi mağazalarının dışına da taşıdı. Migros, Arçelik, CarrefourSa, MediaMarkt ve D&R işbirliği yapılan şirketler arasında.
FATOŞ BOZKUŞ
fbozkus@ekonomist.com.tr
Akaryakıt dağıtım sektöründen perakendeye kadar pek çok sektör müşterilerine alternatif hizmetler sunmak amacıyla marka işbirliklerine gidiyor.
Türkiye’de 14 yıldır perakende sektöründe yenilikçi iş modeliyle hizmet veren Tchibo da bu şirketlerle işbirliği yapan markalardan biri. Bugün 11 ilde 54 mağazasıyla faaliyet gösteren şirketin hikayesi, dünyada 70 yıl önce posta yoluyla evlere kahve satışıyla başladı.
Dolayısıyla pek çok ürün satsa da markanın uzmanlığı kahve. Geçen mart ayında Türk kahvesine yatırım yaparak 100 gramlık paketler halinde Türk kahvesi de satmaya başlayan şirket, bu ürünü bulunduğu farklı pazarlarda da satıyor.
Son dönemde kahve yatırımlarını gittikçe artırdıklarını söyleyen Tchibo Türkiye Stratejik Planlama ve Pazarlama Direktörü Ceyda Kaptan, kahvedeki uzmanlıklarını daha çok kişiye ulaştırmak amacıyla büyük markalarla işbirliklerine başladıklarını aktarıyor. Tchibo, bu stratejiyle satış kanallarını arttırıyor.
MİGROS İLE BAŞLADI
2018 yılında Migros ve Macrocenter’larda kahveleriyle yer almaya başlayan marka, geldiğimiz noktada 2 binden fazla Migros mağazasından konumlanmış durumda. Aynı zamanda ev dışı tüketim kanalında Eczacıbaşı Profesyonel ile yapılan anlaşma sayesinde, şirketin B2B sektörüne uygun kahveleri artık otel, restaurant, kafeler ve ofislerde de bulunabiliyor.
Ceyda Kaptan, “Türkiye’nin önemli birçok otelinde ve mekânında artık Tchibo kahvesinin sunulması bizi çok memnun ediyor” diye konuşuyor. Kaptan, perakende tarafında ise Arçelik gibi çok önemli bir marka ile işbirlikteliğine imza attıklarının bilgisini paylaşıyor. Şu anda yaklaşık 500 Arçelik ve Beko mağazasında Cafissimo kapsüllü kahve makinesi ve kapsüller satışta.
2019 yılında da yepyeni kahveleri ve yeni iş birliktelikleri ile Tchibo’nun yatırımlarına devam ettiğini belirten Kaptan, konuşmasını şöyle sürdürüyor: “Tchibo, üretim, paketleme ve satış lisanslarına sahip olduğu Davi-doff Cafe çeşitlerini CarrefourSA mağazalarında satışa sunuyor.
Tchibo 2019’da kendisi gibi bir Alman markası olan MediaMarkt ile de işbirliği gerçekleştirdi. Şubat ayı itibarıyla Cafissimo kapsüllü kahve makineleri ve kapsül kahveleri MediaMarkt’ta satılmaya başlıyor.”
FARKLI İŞ MODELİ
Tchibo’nun doğasında yenilikçiliğin ve fark yaratmanın olduğunun altını çizen Ceyda Kaptan, bu noktada D&R ile yapılan işbirliği modeline de değiniyor. Tchibo, farklı bir iş modeli ve yenilenmiş kahve barı konsepti ile İstanbul Trump AVM’deki D&R mağazasında hizmet vermeye başladı.
Bu mağazada ayrıca gıda dışı tema koleksiyonlarına da yer veriliyor. Ceyda Kaptan, 2019’a işbirliklerini ve yatırımlarını artırarak devam ettirmeyi planladıklarını da sözlerine ekliyor.
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