ARA
Bist 100
7520,46
0,38%
Bist 100
Dolar/TL
26,4628
2,619%
Dolar/TL
Euro/TL
28,5906
2,6006%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0802
-0,0819%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1631,69
2,68%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • 3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamı genişletildi

3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamı genişletildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine karar verdi.

25 Ağustos 2023 | 09:49
0
3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamı genişletildi

TCMB'nin 3 ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Ceo Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu AŞ ve Pratik İşlem Ödeme ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesi kararı alındı.

Karara göre, söz konusu şirketler, ödeme ve elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1631,69 2,68%
  • ALTIN ONS 1917,44 0,03%
  • BIST 100 7520,46 0,38%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,4628 2,619%
  • EURO/TURK LIRASI 28,5906 2,6006%
  • EURO/USD 1,0802 -0,0819%
  • INGILIZ STERLINI 1,26139 0,10198%
  • JAPON YENI 146,008 0,116%
  • KANADA DOLARI 1,35825 0,00699%
  • RUS RUBLESI 94,716 -0,0348%
Günün En Çok Okunanları
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
Ünlü sandviç zinciri Subway satıldı
GERİ
İLERİ
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Putin düşen jetle ilgili sessizliğini bozdu: İlk mesajlar
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Faiz kararı sonrası dolar ve altında sert düşüş
Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
Çalışanlar ezici çoğunlukla, tek bir şartla haftada 4 günlük çalışma istiyor
Merkez Bankası'dan sürpriz faiz artışı
Ferrari istese 2 kat fazla otomobil satabilir ama yapmıyor: Peki, neden?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL