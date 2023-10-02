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Akbank'ta genel müdür değişikliği

Akbank Genel Müdürlüğü görevine Kaan Gür getirildi. 2012 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, bugün itibarıyla yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı.

02 Ekim 2023 | 09:23
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Akbank'ta genel müdür değişikliği

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, bugünden itibaren yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı.

Aynı tarih itibarıyla genel müdürlük görevine Kaan Gür getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, çok önemli bir bayrak değişimi gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurumumuzda 21 senedir önemli görevler üstlenmiş, 12 yıla yakın da genel müdürlük yapmış Hakan Binbaşgil, görevini Kaan Gür'e devrederek yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak çok önemli bir pozisyona geçiyor. Kendisine tüm emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eder, Akbank Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunarım. Hakan Bey'in uzmanlığı ve bilgi birikimiyle bu yeni pozisyonda da Akbank'a önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni genel müdürümüz Kaan Bey, 30 yılı aşkın bankacılık tecrübesiyle çok deneyimli bir isim. 2011-2017 yıllarında Akbank üst yönetiminde de görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Kaan Gür, bütün tecrübesiyle yuvaya geri dönüyor."

Dinçer, Kaan Gür'ün Hakan Binbaşgil'den aldığı güçlü bayrağı daha da iyi noktalara taşıyacağına inandığını aktararak, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

"Yeni dönemde de bankamızın gelişimine olan yakın desteklerim sürecek"

Bugün itibarıyla Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi olarak atanan Hakan Binbaşgil de eski bir Akbanklı ve lider takımın başarılı bir üyesi olan Kaan Gür'e görevi teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Akbank'ın yeni dönemde de yenilikçi stratejik çizgisini aynı şekilde başarıyla devam ettireceğine, güçlü lider takımı ve yetkin çalışanlarıyla paydaşları için en iyi değeri yaratacağına inandığını aktaran Binbaşgil, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle uzun yıllar güvenini ve desteklerini hep arkamda hissettiğim başta Sayın Suzan Sabancı Dinçer olmak üzere yönetim kurulumuza, birlikte çok iyi bir ekip çalışması sergilediğimiz yakın mesai arkadaşlarıma ve tüm Akbanklılara içten teşekkürlerimi sunarım. Yeni dönemde de bankamızın gelişimine olan yakın desteklerim sürecektir. Başta müşterilerimiz ve yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza da gösterdikleri güven ve yakın iş birliği için teşekkür ederim."

"Bu mirası yepyeni ufuklara taşımak için hazırız"

Akbank'ın yeni genel müdürü Kaan Gür ise bankaya bu önemli görev için yeniden katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Akbank'ın genel müdürlük görevini üstlenmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Akbank'ın önümüzdeki dönemde, Sayın Hakan Binbaşgil'in bizlere bıraktığı sağlam temeller üzerinde daha da büyüyüp gelişeceğine olan inancım tam. Akbank, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Bankadaki güçlü ekiple birlikte bu mirası daha da yüceltmek, yepyeni ufuklara taşımak için hazırız." ifadelerini kullandı.

 

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