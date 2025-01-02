'Alternatif yatırım fonları 2025’te 500 milyar lira barajını aşacak'

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (FED) eylül ayından beri 3 kez faiz indirmesiyle birlikte 2025 yılıyla birlikte yeni bir döneme giriyor. Türkiye’de de Merkez Bankası, 22 ay sonra ilk kez olarak 26 Aralık’ta faiz indirimine giderken, 2025’te indirimlerin devam etmesi bekleniyor. Düşen faiz oranları, yatırım ortamında olumlu etki yaparken, kısa vadeli yatırımların yerini uzun vadeli yatırımlara bırakacağı yeni bir dönem bekleniyor. Yüksek faiz ortamında bile büyümesini sürdüren uzun vadeli yatırımların önemli adresi alternatif yatırım fon pazarındaki büyümenin, 2025’de düşük faiz ortamında hızlanacağına yönelik beklentiler arttı.

Türkiye’de alternatif yatırım araçları şemsiyesi altında girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları (GSYF ve GYF) bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre hem portföy büyüklüğü hem de ihraç ettiği GSYF ve GYF sayısı bakımından alternatif yatırım sektöründe yaklaşık yüzde 22 payla lider olan RePie Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, Türkiye’de alternatif yatırım fonlarındaki büyümenin dünya ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını çizdi.

Dünya alternatif yatırım pazarı 30 trilyon dolara gidiyor

Çamlıbel, “Yatırımcılar yüksek enflasyon ve dalgalı piyasa ile şekillenen atmosferde hisse, tahvil ve değerli metallerden oluşan portföylerini alternatif yatırım araçlarıyla dengeledi. Dünya alternatif yatırım pazarının geçen yıla göre yüzde 5 daha büyüyerek bu seneyi 23,21 trilyon dolar seviyelerinde kapatacağı öngörülüyor. 2030 yılında bu rakamın 30 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de alternatif yatırım fonları pazarında ise çok daha hızlı bir artış görüyoruz. Türkiye alternatif yatırım fonları piyasası 2024’te yüzde 89 büyüyerek 388 milyar liraya ulaştı. Faiz indirimi süreciyle bu büyümenin daha da hızlanmasını ve 2025 yılında pazarın büyüklüğünün 500 milyar lira barajını geçmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Çamlıbel’in verdiği bilgilere göre 2024 yılında GSYF’lerin toplam büyüklüğü yıl başına göre yüzde 86 artarak 240,7 milyar lira, GYF’lerin toplam büyüklüğü de yüzde 95 artışla 148,2 milyar lira düzeyine ulaştı.

Kurumların ardından bireysel yatırımcı da alternatife yöneliyor

Dünyada kurumsal yatırımcıların portföylerinin yaklaşık yüzde 35’ini alternatif yatırım araçlarında tuttuğu bilgisini veren Dr. Çamlıbel, “Türkiye’de alternatif yatırım fonlarına yatırım yapan kurumlar arasında bireysel emeklilik sistemleri (BES) başı çekiyor. Yapılan araştırmalardan biliyoruz ki alternatif yatırım araçlarıyla dengelenmiş bir portföy, geleneksel bir portföye göre daha fazla getiri sağlıyor. Bu sebepledir ki bireysel yatırımcılar da alternatif yatırım fonlarına giderek daha çok yöneliyor. 2024’te alternatif yatırım fonlarına yatırım yapan nitelikli yatırımcı sayısı yüzde 26 arttı” dedi.

RePie Portföy’ün 2025 sonu hedefi 150 milyar lira

2024 yılında yüzde 45 büyüme başarısı gösteren şirketin toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 82 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplamda 44 GSYF, 36 GYF, 15 menkul kıymet yatırım fonu ve yönetimini gerçekleştirdiği 2 emeklilik fonu bulunuyor. 2024 yılında RePie Portföy, uluslararası online moda ve alışveriş platformu Modanisa’nın tamamını satın aldı. Türkiye’nin en büyük dergi yayıncılığı grubu olan Doğan Burda’yı portföyüne ekledi. Yılın son yatırımını ise yatırımcıların değerli madenlere ve tarım emtiasına kolay ve güvenli bir şekilde erişebilmesini hedefleyen Goldtag’e yaptı.

Potansiyeli yüksek şirketler ve gayrimenkul projelerine yatırımcıların erişimini artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Çamlıbel, “Türkiye’nin en güçlü unicorn adaylarına yatırımların da yer aldığı portföyümüzü 2025 sonu itibarıyla 150 milyar liraya çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Yeni fonlar yolda

RePie Portföy’ün 2025 hedeflerine değinen Çamlıbel, “Satın alma, birleşme ve halka arz öncesi yatırımların yoğun olacağı bir seneye giriyoruz. Halka arz öncesi yatırım imkânı sunan GSYF’ler yatırımcılara öncelikli olma olanağı sağlayacak. Biz de yatırımcılarımıza fonlarımızla sunduğumuz yatırım fırsatlarını her kategoride zenginleştireceğiz” dedi.

2024’te yapılan düzenleme ile proje gayrimenkul yatırım fonu (Proje GYF) kurulmasının önünün açıldığını hatırlatan Çamlıbel, “Proje GYF düzenlemesinin de hem sektöre hem de ekonomiye önemli katkı sunmasını bekliyoruz. Konuta erişimi artıracağını değerlendiriyoruz. Reel sektörden gelen deneyimimizle 2025’te Proje GYF’ler ihraç ederek yatırımcılarımıza yeni seçenekler sunacağız” diyor.

Ocak ayında planlandığı üzere borsada açığa satış yasağının kaldırılacağını söyleyen Çamlıbel, “Yasağın kalkmasının arbitraj getirilerinin faiz oranlarıyla aynı seviyelere ulaşmasına yardımcı olacağını değerlendiriyoruz. Bu yasağın kaldırılmasını takiben duyurusunu yapacağımız arbitraj fonumuzun, kaldıraç kullanma imkânı sunarak artan oranda getiri sağlamasını hedefliyoruz” dedi.

Sektör devleriyle iş ortaklıklarını artıracak

RePie Portföy, 2025 yılında kurumsal portföyünü de genişletmeyi hedefliyor. “Alternatif yatırım fonlarının yanı sıra hem menkul kıymet yatırım fonları hem de özel servet yönetimi alanında büyüdüğümüz bir yıl oldu” açıklamasını yapan Emre Çamlıbel şöyle devam etti: “Bunun yanında uzun zamandır sektör devleriyle iş ortaklığı yapıyoruz. RePie Portföy’ün deneyiminden ve sektörel uzmanlığından faydalanan şirketler, iş yüklerini azaltarak daha verimli ve odaklı bir şekilde stratejik hedeflerine yöneliyorlar. 2025’te bu alanda yeni iş birliklerimizi duyuracağız”