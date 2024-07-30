ARA
Bist 100
10691,68
-0,39%
Bist 100
Dolar/TL
33,0854
0,023%
Dolar/TL
Euro/TL
35,7664
-0,0736%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,081
-0,1058%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2560,47
1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bankalardan 6 ayda 314 milyar lira net kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, haziran sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 314 milyar 28 milyon lira olarak gerçekleşti.

30 Temmuz 2024 | 15:15
Bankalardan 6 ayda 314 milyar lira net kâr

BDDK'nin Haziran 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 4 trilyon 505 milyar 268 milyon lira artarak 28 trilyon 56 milyar 155 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 13 trilyon 851 milyar 874 milyon liraya, menkul değerler toplamı da 4 trilyon 587 milyar 937 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,53 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 10,9 artarak 16 trilyon 465 milyar 582 milyon lira oldu.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,5 artışla 2 trilyon 465 milyar 513 milyon liraya ulaştı.

Haziran sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 314 milyar 28 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,10 olarak kayıtlara geçti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2560,47 1%
  • ALTIN ONS 2407,04 1,01%
  • BIST 100 10691,68 -0,39%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,286 -0,476%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38519 -0,00794%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,75 -0,7549%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,0854 0,023%
  • EURO/DOLAR 1,081 -0,1058%
  • EURO/TURK LIRASI 35,7664 -0,0736%
  • STERLIN/DOLAR 1,28325 -0,2216%
Borsa Haberleri
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
GERİ
İLERİ
Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
DCT Trading (DCTTR) ne zaman borsada işlem görecek?
Sasa kredi derecelendirme notunu duyurdu
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Akbank Genel Müdürü'nden ilk yarı yorumu
SPK'dan bir kişiye geçici işlem yasağı
SPK'den bir kişiye geçici işlem yasağı geldi
Galatasaray'dan KAP'a 'kiralık' açıklaması
Kervan Gıda (KRVGD) bedelsiz tarihi açıklandı
Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
'Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon' yarın halka arz edilecek
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL