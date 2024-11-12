ARA
DOLAR
34,38
0,14%
DOLAR
EURO
36,54
-0,22%
EURO
GRAM ALTIN
2868,89
-0,88%
GRAM ALTIN
BIST 100
9202,69
-0,80%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Emlak Katılım 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Emlak Katılım 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

12 Kasım 2024 | 10:42
Emlak Katılım 3. çeyrek bilançosunu açıkladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Emlak Katılım, yılın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5 artırarak 220 milyar liraya yükselten Banka, toplanan fonlarını da yüzde 40 artırarak 165,5 milyar liraya yükseltti.

Bankanın yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı ise yüzde 92 artışla 136 milyar lira oldu. Kullandırılan fon büyümesi ise yüzde 91 düzeyinde gerçekleşti.

Emlak Katılım, öz kaynak karlılığını istikrarlı operasyonel faaliyetleri sonucunda yüzde 68 seviyesinde tamamladı. Takibe dönüşüm oranında yüzde 0,79 gerçekleşmeyle seyrini sektör ortalamasının altında sürdüren Banka, 2024'ün üçüncü çeyreğinde sorunlu alacak yönetimi konusunda da başarılı bir sonuç elde etti. Sermaye yeterlilik oranı ise 19,88 oldu.

Emlak Katılım, reel sektöre sunduğu katkılar ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 6,7 milyar lira net kar sağlayarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

"Milli ekonomiye desteği bu çeyrekte de sürdürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Onur Gök, Emlak Katılım olarak milli ekonomiye desteklerini bu çeyrekte de sürdürdüklerini, müşterilerin değişen ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermek ve verimliliği artırmak için şubeleşmenin yanı sıra dijital yatırımlara önem verdiklerini belirtti.

Gök, "Türkiye'nin önemli katılım finans kurumlarından birisi olarak katma değer üreten işletmelerimizi, KOBİ'lerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicimizi ve girişimcimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2868,89 -0,88%
  • ALTIN ONS 2595,59 -1,01%
  • BIST 100 9202,69 -0,8%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,108 0,303%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,396 0,25387%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,01 1,2738%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3819 0,1359%
  • EURO/DOLAR 1,0618 -0,3505%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5431 -0,2177%
  • STERLIN/DOLAR 1,28214 -0,35478%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (12 Kasım)
Borsada dün geri alım yapan 3 şirket (11 Kasım)
Borsada dün sermaye artırımı kararı alan 2 şirket
Osmanlı Yatırım'dan temettü avansı kararı
Yeni bir bedelsiz kararı var: Yüzde 1527
Sasa 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
Küresel piyasalar yoğun veri haftasına karışık başladı
THY yolcu rakamlarını açıkladı
Borsada haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL