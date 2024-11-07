ARA
DOLAR
34,24
0,12%
DOLAR
EURO
37,06
0,87%
EURO
GRAM ALTIN
2959,35
1,14%
GRAM ALTIN
BIST 100
8819,74
-0,48%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • TEB, 4 dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı

TEB, 4 dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) uluslararası piyasalardan 4 dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sağladı.

07 Kasım 2024 | 16:39
TEB, 4 dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı


TEB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, uluslararası piyasalardan 248 milyon avro ve 46 milyon dolar 367 gün vadeli, 62 milyon 500 bin avro ve 66 milyon dolar 734 gün vadeli olmak üzere 4 dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sağlandığı duyuruldu.

Bankadan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti dolar ve avro kısımlar için sırasıyla Sofr+ yüzde 1,75 ve Euribor+ yüzde 1,50 olup, 734 gün vadeli dolar ve avro kısımlar için en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ise Sofr+yüzde 2,25 ve Euribor+yüzde 2,00 olarak belirlenmiştir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2959,35 1,14%
  • ALTIN ONS 2688,05 1,03%
  • BIST 100 8819,74 -0,48%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,448 -0,726%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38806 -0,41754%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98 0,215%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2432 0,1189%
  • EURO/DOLAR 1,0788 0,4933%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0649 0,8651%
  • STERLIN/DOLAR 1,29703 0,6417%
Borsa Haberleri
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
New York borsası ralliyle açıldı
SPK Başkanı'ndan GYO, GYF ve temettü yorumları
Sandıktan Trump çıktı, hisse senedi piyasaları yükseldi: Neden?
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
GERİ
İLERİ
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
Astor Enerji, yerli merkezi invertör üretimine yönelecek
ABD seçim sonuçları piyasaları nasıl etkiler? Olası 4 senaryo
MSCI Türkiye endekslerinde değişiklik
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (6 Kasım)
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türk Traktör (TTRAK) 2. temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
New York borsası ralliyle açıldı
SPK Başkanı'ndan GYO, GYF ve temettü yorumları
Sandıktan Trump çıktı, hisse senedi piyasaları yükseldi: Neden?
Trump'ın zaferi Avrupa'da yeşil enerji şirketlerinin hisselerini nasıl etkiledi?
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Alarko Holding'ten geri alım açıklaması (5 Kasım)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL