TEB, 4 dilimden oluşan sendikasyon kredisi sağladı



TEB tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, uluslararası piyasalardan 248 milyon avro ve 46 milyon dolar 367 gün vadeli, 62 milyon 500 bin avro ve 66 milyon dolar 734 gün vadeli olmak üzere 4 dilimden oluşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi sağlandığı duyuruldu.

Bankadan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"367 gün vadeli kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti dolar ve avro kısımlar için sırasıyla Sofr+ yüzde 1,75 ve Euribor+ yüzde 1,50 olup, 734 gün vadeli dolar ve avro kısımlar için en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti ise Sofr+yüzde 2,25 ve Euribor+yüzde 2,00 olarak belirlenmiştir."