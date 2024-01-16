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'Uluslararası doğrudan yatırımlar artacak'

Bank pozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Moody’s’in türkiye’nin kredi görünümünü yukarı yönlü revize ettiğini hatırlattı ve “Kararın pozitif etkilerini göreceğiz. Uluslararası doğrudan yatırımların artmasını bekliyoruz” dedi.

16 Ocak 2024 | 16:59
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'Uluslararası doğrudan yatırımlar artacak'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü ise piyasaların beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü revize etti. Moody’s raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, kararın sürpriz bir gelişme olmadığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: 

“Artan döviz rezervleri, gerileyen cari işlemler ve dış ticaret açığı, güçlü büyümenin etkileri ve CDS priminin 300’ün altında seyretmesi, uluslararası kuruluşların dikkatini çekiyor. Türkiye, Fitch Ratings ve S&P gibi diğer derecelendirme kuruluşlarından da olumlu tepkiler almıştı.”

“Moody’s kararı pozitif”

Kararın yurtiçi piyasalara pozitif etkisinin olduğuna işaret eden Erkan Kork, “Ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızlanacağını düşünüyorum. Küresel piyasalar tatil rehavetinden çıkarak rutine dönmeye başladı. TL varlıklar için yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağı bir döneme giriş yapıyoruz.”  dedi.

“Ekonomi politikalarını destekliyoruz”

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarının meyvelerini vermeye başladığına vurgu yapan Kork, uygulanan politikaların başarıya ulaşması için çalıştıklarını ifade etti. Kork, “BankPozitif olarak 25’inci yaşımızı kutlayacağımız bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve reel sektöre güçlü destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

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