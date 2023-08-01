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  • ABD'de bankalar ikinci çeyrekte kredi koşullarını sıkılaştırdı

ABD'de bankalar ikinci çeyrekte kredi koşullarını sıkılaştırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), ülkede bankaların ikinci çeyrekte şirketler için kredi şartlarını sıkılaştırdığını belirtti.

01 Ağustos 2023 | 09:22
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ABD'de bankalar ikinci çeyrekte kredi koşullarını sıkılaştırdı

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 66 yerli banka ile 19 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, ankete katılan bankaların işletmelere verilen ticari ve sınai krediler ile ticari gayrimenkul kredileri için daha sıkı şartlar ve daha zayıf talep bildirdiği aktarıldı.

Geçen yılki anket ile karşılaştırıldığında bankaların her kredi kategorisinde koşulları sıkılaştırdığına işaret edilen raporda, bu yılın ikinci yarısında da standartları daha da sıkılaştırmayı beklediklerini kaydettiği belirtildi.

Raporda, orta ve büyük ölçekli işletmeler için kredi şartlarını sıkılaştıran yerli bankaların oranının yüzde 50,8'e yükseldiği vurgulandı. Bu oran, yılın ilk çeyreğinde yüzde 46 olarak kaydedilmişti.

ABD'de bankalar, büyük ölçüde Fed'in hızlı faiz artışlarının neden olduğu yüksek borçlanma maliyetlerinin bir sonucu olarak geçen yıl itibarıyla krediye erişimi sıkılaştırmaya başlamıştı. Kredi standartlarını sıkılaştıran bankaların oranı, geçen yılın sonunda yükseliş göstermişti.

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl faiz artışlarına başlayan Fed, son toplantısında geçen yılın mart ayından bu yana 11'inci faiz artırımını gerçekleştirerek politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.

 

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