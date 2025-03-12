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ABD'de bütçe açığı rekor seviyeye ulaştı

CNBC'nin analizine göre ABD’nin borç ve açık sorunu, Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği ilk ayda daha da kötüleşti; mali yılın henüz yarısına gelinmemiş olmasına rağmen Şubat ayındaki bütçe açığı 1 trilyon doları geçti.

12 Mart 2025 | 23:08
ABD'de bütçe açığı rekor seviyeye ulaştı

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 307 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının beşinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 307 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükümet, geçen yıl şubatta 296 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti.

AA'nın derlemesine göre böylece bütçe açığı şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 4 arttı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 302,5 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Hükümetin gelirleri, şubatta yüzde 9 artarak 296 milyar dolara, harcamaları ise yüzde 6 artışla 603 milyar dolara yükseldi.

- 5 aylık bütçe açığı 1 trilyon doları aştı

Ülkede 2025 mali yılının beşinci ayı olan şubat itibarıyla toplam bütçe açığı ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artarak 1,15 trilyon dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 828 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Mali yılın ilk beş ayında gelirler önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 1,9 trilyon dolara çıkarken, harcamalar yüzde 13 artışla 3 trilyon dolara yükseldi.

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12 Mart borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 1527
ASELSAN’dan 107,4 milyon dolarlık sözleşme
Yarın bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
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Zincir marketlerden soruşturma açıklaması var
Bu hafta genel kurulu olan 6 borsa şirketi
GERİ
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