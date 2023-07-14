ABD'li bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'li yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, yılın ikinci çeyreğine ait bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 67 artarak 14,5 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase 2022'nin ikinci çeyreğinde 8,6 milyar dolarlık net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 4,75 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 2,76 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 34 artarak 41,3 milyar dolara yükseldi. Banka, 2022'nin aynı döneminde 30,7 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, geçmişte olduğu gibi sermaye ve banka likiditesinde olası yeni gereksinimleri karşılayacaklarına işaret ederek, "Ancak önemli düzenleyici değişikliklerin piyasalar ve son kullanıcılar için büyük olasılıkla sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Neredeyse tüm iş kollarının ikinci çeyrekte büyümeye devam ettiğini vurgulayan Dimon, ABD ekonomisinin dirençli olmaya devam ettiğini, tüketici bilançolarının sağlıklı durumda olduğunu, tüketicilerin daha yavaş da olsa harcama yaptığını belirtti.

Dimon, yakın gelecekte gördüğü risklere değinerek, bu faktörlerin nasıl sonuçlanacağını kesin olarak tahmin edemeseler de Banka'yı tüm ortamlarda müşterilerinin ihtiyaçlarını güvenilir bir şekilde karşılayacak şekilde yönettiklerini kaydetti.

- Citigroup

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 azalarak 2,9 milyar dolara geriledi. Banka, 2022'nin ikinci çeyreğinde 4,5 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı bu yılın ikinci çeyreğinde 1,33 dolar olarak kaydedildi. Citigroup'un hisse başına karı 2022'nin aynı döneminde 2,19 dolar olmuştu.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azalarak 19,4 milyar dolara indi. Citigroup, 2022'nin aynı döneminde gelirinin 19,6 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. ​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citigroup CEO'su Jane Fraser, ABD'de borç limiti sona ererken müşterilerin beklemesi nedeniyle gelirlerin geçen yılın güçlü ikinci çeyreğine kıyasla düştüğünü bildirdi.

Yatırım bankacılığında uzun zamandır beklenen toparlanmanın henüz gerçekleşmediğini ve hayal kırıklığı yaratan bir çeyrek yaşandığını aktaran Fraser, ortaya koydukları plan doğrultusunda ilerlediklerini ve orta vadeli getiri hedeflerine ulaşma taahhütlerini sürdürdüklerini kaydetti.

- Wells Fargo

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artarak 4,9 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin aynı çeyreğinde 3,1 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ikinci çeyreğinde 1,25 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2022'nin aynı döneminde 75 sent seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2023'ün ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 20,5 milyar dolara çıktı. Banka, 2022'nin aynı döneminde 17 milyar dolar gelir elde etmişti.