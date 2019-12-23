Adnan Bali’den girişimcilere 5 kritik tavsiye
Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın beşinci dönem girişimleri önceki hafta mezun oldu.
2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 9 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişim ile bir araya gelindi.
Beşinci dönem ile birlikte toplamda 49 girişim mezun oldu. Program kapsamında şimdiye kadar girişimcilere 735 saat mentorluk verildi, 177 etkinlik düzenlendi.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, etkinlikte, girişimcilere yönelik desteklerini anlattı, mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yapmak suretiyle kapsayıcılığı yüksek şekilde sürdürdüklerini ifade etti.
100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ilgili de bilgi verdi. Bali, şu ana kadar 500 bin doları KolayİK’ya ve 850 bin doları Mutlubirev’e olmak üzere toplamda 1 milyon 350 bin dolarlık yatırım yaptıklarını aktardı.
Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş modeline sahip, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere finansal destek vermeye devam edeceklerini de vurguladı. Adnan Bali, “Kendi mezunlarımız içinden bir girişime de yatırım yapacağız. Konuyla ilgili çalışmalarımız var” dedi.
Adnan Bali, yaptığı konuşmada girişimcilere kritik tavsiyelerde de bulundu.
Bali’nin mesajlarını başlıklar halinde paylaşıyoruz:
1- Uzun solukluluk işbirliklerinde önemlidir.
Ben kredi konusunda da ifade ederim, ‘Bizim kapılarımız dar, salonlarımız geniştir’ diye. Önce dar olan kapılardan girmeyi başaracaksınız. Uzun vadeli sürdürülebilir ve yaygın işbirlikleri için bunu yapacaksınız. Bir an önce, sürdürülebilirlik kaygısı olmadan, işbirliği imkanları elde etmek çoğu kez doğru sonuçları vermiyor. Bu çerçevede bakıldığında, Workup Girişimcilik Programı her geçen yıl gelişiyor.
2- Türkiye’nin büyümesi için girişimcilik önemli bir alan.
Son 10 yılda bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile fazla, 7 milyonun üzerinde yeni iş yaratmamıza rağmen, işsizlik oranlarını aşağı çekememiş bir ülkeyiz. Bir yandan kaliteli istihdam, diğer yandan katma değerli üretimle ülkemizi farklı bir geleceğe taşımamız gerekiyor. Bunun için de teknoloji ve inovasyona dayalı üretim anlayışını geliştirmeliyiz.
3- Niş alanlarda özel katma değer yaratmak gibi bir ufka sahip olmayan, fark yaratmak yerine vasatı özendiren, bunun üzerine iş modeli kuran girişimler sürdürülemez.
Bunun yerine ne yapmalı? Yapılmayanı yapan, vasatın yerine niş alanlarda fark yaratan işlere odaklanmalıyız. Vasatı da bu noktalara çekeceğiz.
4- Nasıl fark yaratacaksınız?
Müşteriyi olumlu yönde şaşırtarak, beklentisinin ötesinde ürün ve hizmetler sunarak, ona iyi bir sürpriz yaparak ve bunu sürekli yapabileceğinize onu ikna ederek, onun bir zorluğunu çözerek fark yaratırsınız. Bir yerde bir zorluk varsa, unutulmamalı ki orada bir iş potansiyeli vardır. Zorluğun şiddetiyle iş potansiyeli doğru orantılıdır. Bunu çözdüğünüz anda önemli bir müşteri potansiyeline hitap etme şansı bulursunuz.
5-Fark yaratmak öyle çok zor da değil.
Hayatın zorluklarına ve insanlara sağlayabileceğiniz kolaylıklara konsantre olduğunuzda, yeni iş alanları bulabilirsiniz.
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