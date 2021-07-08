Akbank önceki gün başlayan ve bankanın ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin düzeldiğini açıklamıştı. Bankadan yapılan yeni açıklamada ise “Şubelerimiz 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir” denildi.

Akbank yaşanan sorunun çözüldüğünü duyurduğu açıklamada, “Akbank İnternet ve Akbank Mobil’in de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarımız hizmete açıldı. Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz.

Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz. Müşterilerimiz mağduriyetlerinin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşabilirler” ifadelerini kullanmıştı.

Akbank’ın son paylaşımında ise “Şubelerimiz 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir” denildi.

Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir. — Akbank (@Akbank) July 8, 2021

AKBANK’IN DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI

ATM’lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi tüm ATM’lerimizden ve üye işyerlerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM’lerinden Akbank Kart’ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ DE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

ATM’lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından Müşteri İletişim Merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Akbank’tan dün daha önce yapılan açıklamada “Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz” denilmişti. Açıklama şöyleydi:

“Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz”

AKBANK’IN DÜNKÜ İLK AÇIKLAMASI

Bankadan dün yapılan yapılan ilk açıklamada, “6 Temmuz’da başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.” ifadeleri kullanılmıştı.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

Akbank’ın açıklaması şöyleydi:

06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.

AKBANK’IN AÇIKLADIĞI ÖNLEMLER

Mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemler;

06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.