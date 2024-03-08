Akbank'ın ana sermaye tahvil ihracına yurt dışından yoğun talep

Şirketten yapılan açıklamaya göre vadesiz ve 5'inci yıldan sonra erken itfa opsiyonuna sahip, 600 milyon ABD doları tutarındaki işlemin kupon oranı yüzde 9,37 olarak belirlendi. İhraca yurt dışında yaklaşık 200 yatırımcıdan 3.7 milyar ABD doları tutarında talep geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Akbank olarak uluslararası piyasalarda edindikleri saygınlık ve yarattıkları güvenle başarılı ve öncü bir işleme daha imza atmaktan gurur duyduklarını ve Tahvil ihraçlarına gösterilen ilginin Türkiye'nin ekonomi yönetimine ve bankacılık sektörüne olan güveni de gösterdiğine inandıklarını belirtti.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de mevcut sermaye yeterlilik oranlarıyla Türkiye'nin en güçlü bankalarından biri konumunda olduklarını belirterek, "Söz konusu ihraç da tamamlandığında, uluslararası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık yüzde 1,3 seviyesinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere farklı bölgelerden geniş bir yatırımcı grubuna Türkiye’nin yüksek ekonomik potansiyelini, Türk bankacılık sektörünü ve Akbank'ın sağlam bilançosunu anlattıklarına dikkati çeken Gür sözlerini şöyle tamamladı:

"Güçlü sermayemiz ve büyüme potansiyelimiz sayesinde ihracımıza uluslararası yatırım fonlarını ve özel bankaları içeren da yaklaşık 200 yatırımcı ilgi gösterdi. İlave ana sermaye tahvil ihracımıza 3.7 milyar ABD doları talep geldi. 600 milyon ABD doları tutarlı ihracımız yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde yüzde 9,37 kupon oranıyla sonuçlandı. 2024 yılında Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Asya bölgesinde ihraç edilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşıyan ihracımız Türkiye'de şimdiye kadar ana sermaye işlemine ödenen en düşük primle ihraç edilmiştir" dedi.