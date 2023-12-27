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  • Akbank MSCI sürdürülebilirlik notunu "A"ya yükseltti

Akbank MSCI sürdürülebilirlik notunu "A"ya yükseltti

Akbank, şirketlerin uzun vadeli çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risklerine karşı direncini ölçen MSCI derecelendirmesinde notunu "BBB"den "A"ya yükseltti.

27 Aralık 2023 | 12:42
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Akbank MSCI sürdürülebilirlik notunu "A"ya yükseltti

Akbank açıklamasına göre, banka, son 2 yılda sürdürülebilirlik notunu 3 kademe artırmış oldu. Çevresel, sosyal ve yönetişim konularında gerçekleştirilen değerlendirmede, bankanın sürdürülebilirlik performansındaki önemli gelişme dikkati çekti.

Akbank'ın edindiği bu başarı, sürdürülebilir finansman, yetenek yönetimi, kurumsal davranış gibi bankanın merkezine aldığı sürdürülebilirlik faaliyetlerinin ve şeffaflık uygulamalarının bir sonucu olarak öne çıktı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, "Akbank olarak tüm faaliyetlerimizin odağına sürdürülebilirliği alıyoruz. Türkiye'yi geleceğe taşıyan banka olma hedefiyle sektöre örnek olan ÇSY uygulamalarına imza atmış bir banka olarak, yönetim kurulumuz, sürdürülebilirlik komitemiz ve tüm Akbanklıların titiz çalışmaları uzun yıllardır devam ediyor. Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçişinde, net sıfır hedeflerine ulaşmasında ve toplumsal ve çevresel gelişiminde öncü rol oynamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu alandaki gelişimi ise ölçülebilir hedefler ve şeffaf bir raporlamayla takip ettiklerini belirten Gür, "Bu kapsamda bağımsız bir kurum olan MSCI ÇSY derecelendirmesini de bu çabaların ölçümlenmesi açısından çok önemli buluyoruz. 2021 yılından bu yana yürüttüğümüz özverili çalışmalarla, MSCI gibi prestijli bir platformda notumuzu 3 kademe artırarak A seviyesine çıkartmış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu gelişme, sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılığımızın bir yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Akbank, 2021 yılından beri sürdürülebilir bir gelecek için toplamda 174 milyar TL destek sağlayarak "2030 yılına kadar 200 milyar lira sürdürülebilir kredi finansmanı" hedefinin yüzde 87'sine ulaştı.

Banka, sürdürülebilirlik çalışmalarını kararlılıkla devam ettirmeyi ve 2050 yılına dek "net sıfır banka" olma hedefi doğrultusunda sunduğu değeri güçlendirmeyi hedefliyor.

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