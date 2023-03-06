ARA
Bist 100
5392,31
3,45%
Bist 100
Dolar/TL
18,9023
0,1924%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1968
0,4969%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0685
0,4843%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1125,91
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Akbank'tan EYT kredisi

Akbank, SGK prim borcunu ödemek için Akbank EYT Kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1,78'den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

06 Mart 2023 | 17:12
0
Akbank'tan EYT kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, emeklilere özel ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

Banka ayrıca, 31 Mart'a kadar SGK emekli maaşını Akbank'tan alacak olan emeklilere 7 bin TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

İlk kez Axess veya Wings karta sahip olacak SGK emekli müşterilerine ise yıl boyunca her ay 1.000 TL, harcama sözüne ilave 1.500 TL chip-para hediye ediyor.

Kampanya kapsamında aylık net geliri 3 bin 499 TL'ye kadar olan SGK emeklilerine 3 bin TL promosyon ve 1.200 TL ek promosyon, 3 bin 500 TL-7 bin 499 TL arasında olanlara 3 bin 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 7 bin 500 TL-9 bin 999 TL arasında olanlara 4 bin 500 TL promosyon ve 1.750 TL ek promosyon, 10 bin TL ve üzerinde olanlara ise 5 bin TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon imkanı sağlanıyor.

Promosyonlardan yararlanabilmek için yeni SGK emeklisi olan müşterilerin maaşını 3 yıl Akbank'tan almayı taahhüt etmesi gerekiyor.

Akbank, SGK emekli müşterilerine maaşları hesaplarına geçmeden 2 gün önce para çekme imkanı da sunuyor. Akbank'tan emekli maaşını alan ve emekli maaş hesabında artı para kredisi limiti tanımlı olanların yararlanabildiği kampanyada, Akbanklılar maaş tarihinden 2 gün öncesi ile maaş ödeme günü arasında mevcut artı para kredisi limitlerini faizsiz kullanabiliyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1125,91 -0,09%
  • ALTIN ONS 1852,68 -0,12%
  • BIST 100 5392,31 3,45%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9023 0,1924%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1968 0,4969%
  • EURO/USD 1,0685 0,4843%
  • INGILIZ STERLINI 1,20339 -0,08344%
  • JAPON YENI 135,856 -0,057%
  • KANADA DOLARI 1,36159 0,16552%
  • RUS RUBLESI 75,334 -0,2727%
Günün En Çok Okunanları
Ege Bölgesi'ndeki barajlarda son durum ne? Dikkat çeken rakamlar
Google'dan geçmişti: 10 ay sonra işten çıkarıldı
Google'dan geçmişti: 10 ay sonra işten çıkarıldı
Tam zamanlı ofis işi öldü mü? Uzmanlar uzaktan çalışmanın geleceğini tartışıyor
Tam zamanlı ofis işi öldü mü? Uzmanlar uzaktan çalışmanın geleceğini tartışıyor
Opel mart kampanyasını duyurdu
Opel mart kampanyasını duyurdu
Benzinli, dizel, hibrit, elektrikli... 2 ayda ne kadar satıldı?
Benzinli, dizel, hibrit, elektrikli... 2 ayda ne kadar satıldı?
Yaraları sarma zamanı
Yaraları sarma zamanı
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
GERİ
İLERİ
Ege Bölgesi'ndeki barajlarda son durum ne? Dikkat çeken rakamlar
Google'dan geçmişti: 10 ay sonra işten çıkarıldı
Tam zamanlı ofis işi öldü mü? Uzmanlar uzaktan çalışmanın geleceğini tartışıyor
Opel mart kampanyasını duyurdu
Benzinli, dizel, hibrit, elektrikli... 2 ayda ne kadar satıldı?
Google'dan geçmişti: 10 ay sonra işten çıkarıldı
Tam zamanlı ofis işi öldü mü? Uzmanlar uzaktan çalışmanın geleceğini tartışıyor
Opel mart kampanyasını duyurdu
Benzinli, dizel, hibrit, elektrikli... 2 ayda ne kadar satıldı?
Yaraları sarma zamanı
Tam zamanlı ofis işi öldü mü? Uzmanlar uzaktan çalışmanın geleceğini tartışıyor
Opel mart kampanyasını duyurdu
Benzinli, dizel, hibrit, elektrikli... 2 ayda ne kadar satıldı?
Yaraları sarma zamanı
“Göç dalgasından dört kent etkilenecek”
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL