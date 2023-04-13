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Akbank'tan sosyal temalı sendikasyon kredisi

Akbank, yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 500 milyon dolar destek sağladı.

13 Nisan 2023 | 11:01
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Akbank'tan sosyal temalı sendikasyon kredisi

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti SOFR artı yüzde 4,25 ve Euribor artı yüzde 4,00 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen sosyal temalı sendikasyon kredisine 16 ülkeden 30 banka katıldı. Böylelikle Akbank, yenilediği sendikasyon kredisiyle Türk ekonomisine 500 milyon dolar destek sağladı.

"Kredimizi 500 milyon dolar karşılığı bir tutarla imzaladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Küresel ekonomide devam eden zorluklara rağmen ilk sosyal temalı sendikasyon kredimizi 500 milyon dolar karşılığı bir tutarla imzaladık. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise Akbank'ın Türkiye'de yaşanan deprem afetinin ardından bölgeye ve müşterilerine sürdürdüğü desteğin devamlılığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sektör gerekliliklerini karşılamak için ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere göre güncellediğimiz yeni Sürdürülebilir Finans Çerçevemiz kapsamında, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen sosyal temalı sendikasyon kredimizle sürdürülebilirlik yolcuğumuza devam ediyoruz. Depremden etkilenen müşterilerimizin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredimiz, sürdürülebilirlik alanında yenilikçi vizyonumuzu da destekliyor."

 

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