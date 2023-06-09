Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer'den yeni ekonomi yönetimi açıklaması

Akbank'tan yapılan açıklamada yeni ekonomi yönetimine ilişkin değerlendirmeleri yer alan Dinçer, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in deneyimi ve geçmiş dönemlerdeki başarılarıyla bir kez daha Türkiye'ye önemli katkılarda bulunacağını vurguladı.

Aynı şekilde, uluslararası alandaki tanınırlığı ve deneyimiyle öne çıkan ve TCMB Başkanı olarak atanan Hafize Gaye Erkan'ın üstlendiği bu görevde başarılı olacağına emin olduğunu kaydeden Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin bu göreve gelen ilk kadın başkan olmasını ülkemiz adına çok değerli buluyorum. Bu önemli sorumluluk çerçevesinde uluslararası görevini bırakıp ülkemize geri dönen Erkan'ın yurt dışındaki parlak Türk gençleri için de ilham kaynağı olacağına inanıyorum.

Aynı zamanda BDDK Başkanlığı görevini Sayın Mehmet Ali Akben'den devralan Sayın Şahap Kavcıoğlu'nun geçmiş dönemdeki tecrübeleriyle sektörümüze önemli katkıları olacağına eminim. Sayın Akben'e de uzun yıllardır sektörümüze verdiği kıymetli hizmetler dolayısıyla teşekkürlerimi sunarım. Türkiye, 2023 genel seçimlerini takiben yeni dönemde finansal piyasalara güven verecek, uluslararası tecrübeye sahip bir ekonomi yönetimiyle yola çıkıyor."