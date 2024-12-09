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AKLease’e 50 milyon EUR tutarında yeşil finansman

AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı amacıyla 4 yıl vadeli toplam 50 milyon EUR değerinde yeşil finansman kredi anlaşması imzaladı.

09 Aralık 2024 | 15:30
AKLease’e 50 milyon EUR tutarında yeşil finansman

Uzman leasing çözümleriyle farklı sektörlerden yatırımları destekleyen AKLease, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 50 milyon EUR değerinde kredi anlaşmasına imza attı. Bu yeni anlaşma kapsamında sağlanacak kredi, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesinde kullanılacak.

Yeni kredi anlaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan AKLease Genel Müdürü Eser Okyay, “AKLease olarak çevreci projelere verdiğimiz desteği her geçen gün büyütmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sürdürülebilir finansman ürünümüz ECOLease ile çevreci projelere bugüne kadar yaklaşık 10 milyar TL tutarında finansman sağladık. 536 MW büyüklüğünde yenilenebilir enerji projesini finanse ederek ülkemizin enerji üretim kapasitesine önemli bir katkı sunduk. Bu rakamı daha da büyütmek adına gelecekteki finansman stratejilerimizi sürdürülebilir enerji projeleri üzerine yoğunlaştırmaya devam ediyoruz. EBRD ile imzaladığımız yeni anlaşma da bu sürecin önemli bir parçası olacak. AKLease olarak bugün olduğu gibi gelecekte de müşterilerimizin sürdürülebilir yatırımlarına ve ülkemizin yeşil dönüşüm sürecine destek olmaya devam edeceğiz” dedi. 

EBRD’nin Türkiye Başkan Yardımcısı Oksana Yavorskaya ise, “Leasing şirketleri, yeşil yatırımlar arayan şirketler için alternatifler sunarak büyük bir amaca hizmet ediyor. AKLease ile uzun yıllara dayanan ortaklığımızla bu fonların etkili ve faydalı bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak Türkiye'de yeşil finansman fırsatlarını genişletmekten ve çeşitlendirmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi.

 

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Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (2-6 Aralık)
6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
Yatırım araçlarında bu hafta: Zirvede borsa var
Cuma günü geri alım yapan 3 şirket (6 Aralık)
Batısöke Söke Çimento (BSOKE) bedelli tarihi belli oldu
Sinpaş GYO (SNGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
Peker GYO (PEKGY) bedelsiz tarihi tarihi oldu
Alkim Alkali Kimya (ALKIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Alkim Kağıt (ALKA) bedelsiz tarihi belli oldu
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