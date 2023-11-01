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Alternatif Bank 9 aylık kârını açıkladı

Alternatif Bank'ın ocak-eylül dönemi konsolide net karı 1,66 milyar TL oldu.

01 Kasım 2023 | 14:30
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Alternatif Bank 9 aylık kârını açıkladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 69 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bankanın ocak-eylül dönemi nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 57 milyar TL'yi aştı.

Mevduat hacmini 26 milyar TL düzeyine getiren Alternatif Bank, aktif kalitesini korumaya devam etti. Bankanın özkaynakları yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 44'lük artışla 5,8 milyar TL seviyesine yükselirken, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 29,01 olarak gerçekleşti.

Bankanın ocak-eylül dönemi konsolide net karı 1,66 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, özkaynak getirisi ise yüzde 44,7 oldu.

Dijital bankacılık hizmetlerini insan dokunuşuyla birleştirdi

Verilen bilgiye göre, bankacılık uygulamalarını herkes için kolaylaştıran dijital çözümleriyle zahmetsiz bir müşteri deneyimi sağlamak için çalışan Alternatif Bank, bu kapsamda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Banka, ağustosta devreye aldığı dijital şube ile dijital bankacılık hizmetlerini insan dokunuşuyla birleştirdiği hizmet modelini müşterilerinin kullanımına açtı.

Banka, "insanlı dijital bankacılık" olarak isimlendirdiği yeni hizmet modeli sayesinde, görüntülü görüşmeyle edindiği müşterilerine artık birer "portföy yöneticisi" atamaya başladı. Yeni hizmet modeli kapsamında müşteriler, kendilerine atanmış portföy yöneticilerine bankanın mobil uygulamasından tek tıkla ulaşabiliyor. Müşteriler bu sayede yatırımlarına ve finansal ihtiyaçlarına yönelik öneri ve olası sorunlara ilişkin hızlı çözüm imkanına sahip oluyor.

Engelsiz bankacılık çalışmalarıyla sektörde öncü olmaya devam ediyor

Alternatif Bank, son dönemde hayata geçirdiği yeni proje ve iş birlikleriyle sektörde etki alanını genişletiyor, erişilebilirliğe ve finansal kapsayıcılığa katkı sağlamaya devam ediyor.

Banka, bu anlamda üçüncü çeyrekte, Türkiye'de ve sektöründe bir ilk olan "Erişilebilir Bankacılık Terimler Sözlüğü" projesini Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu Kalkınma Programı'nın desteğiyle genişletti. Projenin ilk fazında 30'a yakın temel terim için özel videolar üreten banka, ikinci fazda toplam terim sayısını 100'ün üzerine çıkardı.

 

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