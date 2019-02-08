Artan seyahat harcamaları yeni ‘kart’ yarattı
Türkiye’de kartla yapılan ödemelerin ekonomideki payı hızla artıyor. 2018 verilerine göre, Türkiye’de 66 milyonu kredi kartı ve 142 milyonu banka kartı olmak üzere toplam 208 milyon kart bulunuyor.
Son bir yılda kredi kartlarıyla 699 milyar TL, banka kartlarıyla ise 94 milyar TL ödeme yapıldı. Kartlı ödemelerin payındaki artış, bankaların bu alana yönelik yatırımlarının da artmasını sağlıyor.
Garanti Bankası, 7 milyon müşterisi ve 9,5 milyon kredi kartıyla bu pazarın en büyük oyuncusu. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuar Erbil, 121 milyar TL’lik ciroyla ve yüzde 20 pazar payıyla lider olduklarını söylüyor.
Kart pazarında son dönemde en dikkat çekici büyüme ise seyahat harcamaları tarafında yaşanıyor. Son beş yılda kredi kartıyla yapılan seyahat harcamaları yüzde 104 arttı ve 71 milyar TL’ye ulaştı. Seyahatin lüks olmaktan çıkıp günlük hayatın parçası haline gelmesi ve harcamaların hızla artması Garanti Bankası’nı
harekete geçirdi. Banka, gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçlarla beraber farklı beklentilere hitap edebilmek adına Shop & Fly kredi kartını geliştirdi. Bu kartla mil kazanma ve kullanma fırsatı sunduklarını söyleyen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, her 1 TL’lik harcamaya en az 1 mil kazandırdıklarını belirtiyor.
Kart sahipleri, alan vergisi de dahil olacak şekilde, diledikleri havayolu şirketinden bilet alabiliyor. Biriktirdikleri her 100 mili ise 1 TL değerinde olacak şekilde kullanabiliyor.
Yeni kart, THY ile süren 19 yıllık Miles & Smiles ortaklığını bitirecek mi? Işıl Akdemir Evlioğlu, net bir dille “Hayır, ortaklığımız sürecek” diyor. “Fark ne olacak?” sorusuna ise şu yanıtı veriyor: “Son beş yılda müşteri sayımız yüzde 15 büyüdü. Büyüme eğrisini artırmak, daha çok kredi kartı müşterisine hitap etmek istiyoruz.”
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