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Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlayacak

Asya Kalkınma Bankası (AKB) Türkiye'de faaliyete başlama kararı alırken, kamu ve özel sektör; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarını kullanabilecek.

27 Ocak 2025 | 19:40
Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de faaliyete başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, 1991'den bu yana üyesi olduğu AKB'de 12 Aralık 2024'te alınan Guvernörler Kurulu kararıyla "bölge dışı üye" statüsünden "bölgesel üye" statüsüne geçtiği bildirildi.

Bankanın 59 yıllık tarihinde bir ilk olan bu statü değişikliğinin, Türkiye'nin yoğun çabalarıyla devreye alındığına işaret edilen açıklamada, "Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır. Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece kamu ve özel sektörümüz; altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkanlarından faydalanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

AKB HEYETİNDEN TÜRKİYE'YE ZİYARET

Açıklamada, AKB yetkililerinden oluşan heyetin, buradaki faaliyetlerini belirlemek amacıyla kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret ettiği aktarıldı.

Heyetin, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile de bir araya geldiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmede, Sayın Bakanımız tarafından Orta Vadeli Program kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşılmış, heyet tarafından ise AKB’nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunulmuştur. Bakanlığımızın çok taraflı kalkınma bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz, tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı, ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir."

Öte yandan, Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, AKB, merkezi Manila'da bulunan 69 üyeli bir uluslararası finansal kuruluş olarak faaliyet gösteriyor. Bankanın toplam kayıtlı sermayesi 142,7 milyar dolar olurken, ödenmiş sermayesi 7,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin bankadaki kayıtlı sermayesi 480,7 milyon doları bulurken, bu sermaye yüzde 0,56 oy gücüne tekabül ediyor. AA

 

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