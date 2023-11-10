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Bankacılık devinden 'dolar/TL' ve 'faiz' tahmini

İsviçreli bankacılık devi UBS, Türk lirasının değer kaybetmeyi sürdürmesini, para politikasında 2024 yılının ikinci yarısında gevşeme görmeyi beklediğini açıkladı.

10 Kasım 2023 | 16:51
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Bankacılık devinden 'dolar/TL' ve 'faiz' tahmini

UBS, Türk lirasının değer kaybetmeyi sürdürmesini beklediğini ifade ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasında 2024'ün ikinci yarısında bir miktar gevşemenin başlamasını beklediğini vurguladı.

Çarşamba günü yayınladığı raporda, Türkiye'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme oranının 2022-23 dönemindeki ortalama yüzde 5'ten 2024 yılında yüzde 2,4'e ve 2025 yılında yüzde 3,2'ye gerileyeceğini öngören UBS, "Bu gerileme, makro dengesizliklerde bir miktar düzeltmeye imkan verecek ve daha düşük enflasyon, dış açık getirecek" değerlendirmesini yaptı.

Dolar, 2024 sonunda 39 TL

Raporda, Türk lirasının zayıflamaya devam edeceğini öngören UBS, Türk lirasının dolar karşısında 2024 sonunda 39'a ve 2025 sonunda 48'e gerileyeceğini tahmin etti.

Türkiye'de enflasyonunun 2024'ün ikinci yarısında itibaren düşmeye başlayacağını, ancak enflasyonun 2024 sonunda TCMB'nin yüzde 36 olan tahminini üzerinde yüzde 41,4 seviyesinde gerçekleşeceğini öngören UBS, TCMB'nin 2024'ün ilk yarısında faizi yüzde 40 seviyesinde tutmasını beklediklerini, ancak bir başka faiz artırımı olasılığını dışlamadıklarını da vurguladı.

"Enflasyonda 2024 üçüncü çeyrekten itibaren görülecek keskin düşüşle, TCMB para politikasını gevşetmeye başlayacak" öngörüsünde bulunan UBS, politika faizinin 2024 sonunda yüzde 25'e gerileyeceğini tahmin etti. (Foreks) 

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