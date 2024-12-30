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Bankacılık sektörünün büyüklüğü 31 trilyon doları aştı

BDDK'nın verilerine göre, bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon liraya ulaştı.

30 Aralık 2024 | 16:16
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 31 trilyon doları aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kasım 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon liraya ulaştı.

  • Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler kasım ayı itibarıyla 15 trilyon 459 milyar 28 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 85 milyar 840 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,80 seviyesinde gerçekleşti.
  • Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 22,4 artarak 18 trilyon 174 milyar 650 milyon liraya çıktı.
  • Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 27,7 artışla 2 trilyon 749 milyar 114 milyon liraya ulaştı.
  • Kasım sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 583 milyar 121 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,29 olarak kayıtlara geçti. AA
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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