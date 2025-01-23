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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 17 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 268 milyar lira artarak 19 trilyon 551 milyar 880 milyon 289 bin liraya yükseldi.

23 Ocak 2025 | 16:10
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 17 Ocak ile biten haftada 268 milyar 29 milyon 484 bin lira artışla 19 trilyon 551 milyar 880 milyon 289 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,20 artışla 12 trilyon 169 milyar 387 milyon 700 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,95 artışla 6 trilyon 502 milyar 784 milyon 635 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 192 milyar 30 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 315 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 17 Ocak itibarıyla 516 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,46 azalarak 1 trilyon 928 milyar 878 milyon 199 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,05 yükselişle 2 trilyon 93 milyar 883 milyon 593 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 1,66 azalışla 2 trilyon 313 milyar 183 milyon 350 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 468 milyar 204 milyon 801 bin lirası konut, 56 milyar 4 milyon 96 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 404 milyar 669 milyon 302 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 17 Ocak ile biten haftada 21 milyar 330 milyon 658 bin lira artarak 15 trilyon 594 milyar 311 milyon 576 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,03 artış kaydetti. AA

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Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
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