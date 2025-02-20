ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Finans
  • Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Şubat'la biten haftada önceki haftaya göre 426 milyar 366 milyon 27 bin lira artarak 20 trilyon 618 milyar 919 milyon 574 bin liraya yükseldi.

20 Şubat 2025 | 16:57
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 Şubat'la biten haftada 426 milyar 366 milyon 27 bin lira artışla 20 trilyon 618 milyar 919 milyon 574 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,1 artışla 11 trilyon 928 milyar 875 milyon 418 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,5 yükselişle 6 trilyon 125 milyar 499 milyon 573 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 205 milyar 166 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170 milyar 354 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 7 Şubat itibarıyla 139 milyon dolarlık artış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,5 artarak 4 trilyon 1 milyar 150 milyon 219 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 529 milyar 138 milyon 715 bin lirası konut, 69 milyar 945 milyon 36 bin lirası taşıt, 1 trilyon 488 milyar 73 milyon 761 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Şubat'la biten haftada 177 milyar 286 milyon 271 bin artarak 16 trilyon 182 milyar 790 milyon 212 bin liraya yükseldi. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza: Şirketten açıklama var
Borsada dün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz kararı: Yüzde 348
Borsa İstanbul'da gong Balsu Gıda için çaldı
“Yeni halka arzlarla yola devam edeceğiz”
Bir şirket daha halka arza hazırlanıyor
Yabancı yatırımcı hissede alıma döndü
Rekabet Kurulu'ndan BİM'e 1.3 milyar lira ceza: Şirketten açıklama var
Borsada dün temettü kararı duyuran 5 şirket
Lokman Hekim'den (LKMNH) temettü kararı
SPK'ya bedelsiz başvurusu: Yüzde 900
Borsanın yeni şirketi güneş kararını duyurdu
18 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (19 Şubat)
Borsa şirketinden kahve zinciri kararı
TAV Havalimanları'ndan bilanço değerlendirmesi
Bilanço açıklayan Koç Holding'den 2024 değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL