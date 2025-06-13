Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 5 Haziran ile biten haftada 104 milyar 403 milyon 751 bin lira azalarak 23 trilyon 150 milyar 402 milyon 798 bin liradan, 23 trilyon 45 milyar 999 milyon 47 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,5 düşüşle 12 trilyon 715 milyar 28 milyon 671 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,7 azalışla 7 trilyon 431 milyar 497 milyon 43 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 228 milyar 816 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 190 milyar 552 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 5 Haziran itibarıyla 2 milyar 595 milyon dolarlık azalış görüldü.

- Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri azaldı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,2 azalarak 4 trilyon 480 milyar 595 milyon 80 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 576 milyar 947 milyon 418 bin lirası konut, 60 milyar 677 milyon 470 bin lirası taşıt, 1 trilyon 658 milyar 85 milyon 627 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 184 milyar 884 milyon 565 bin lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 5 Haziran ile biten haftada 26 milyar 688 milyon 724 bin lira artarak 18 trilyon 365 milyar 984 milyon 816 bin liraya yükseldi.